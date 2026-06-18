Εκτιμήσεις-goldman-sachs,-bnp-paribas-και-bank-of-america:-h-ροή-πετρελαίου-μέσω-του-Ορμούζ-θα-χρειαστεί-χρόνο-για-να-ανακάμψει

Η ανάκαμψη των ροών πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ και της παραγωγής πετρελαίου μετά την ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί χρόνο, ενδεχομένως αρκετούς μήνες, ανέφεραν αναλυτές σε δύο τράπεζες.

Οι αποστολές μέσω του στενού, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, διαταράχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να ανέβουν απότομα. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε έως και στα 126 δολάρια το βαρέλι τον Απρίλιο, υψηλό τετραετίας.

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Η Goldman Sachs δήλωσε ότι αναμένει ότι οι εξαγωγές του Κόλπου στη Μέση Ανατολή θα ομαλοποιηθούν στα προπολεμικά επίπεδα μέχρι τα τέλη Ιουλίου και ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου θα ανακάμψει μέχρι τον Οκτώβριο.

Ενώ η διαθεσιμότητα πλοίων δεν αποτελεί δεσμευτικό περιορισμό για τις εξαγωγές, η επιφυλακτικότητα των πλοιοκτητών θα μπορούσε να τις περιορίσει, ανέφερε.

«Βλέπουμε την αποστροφή κινδύνου των φορτωτών ως πιθανό περιορισμό στις ροές, μαζί με τους γεωπολιτικούς στόχους του Ιράν σχετικά με τις επερχόμενες 60ήμερες διαπραγματεύσεις για την πυρηνική συμφωνία», ανέφερε η τράπεζα σε έκθεση της 17ης Ιουνίου.

BNP Paribas: Θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να ομαλοποιηθούν οι ροές

Η BNP Paribas δήλωσε ότι ακόμη και στο καλύτερο δυνατό σενάριο θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να ομαλοποιηθούν οι ροές πετρελαίου και ότι αυτό θα απαιτούσε από τους παραγωγούς να επαναφέρουν περίπου 12 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε σταματημένη παραγωγή.

Bank of America: H εκκαθάριση των ναρκών πιθανότατα θα διαρκέσει μήνες

Η Bank of America δήλωσε ότι η εκκαθάριση των ναρκών πιθανότατα θα διαρκέσει μήνες, όχι ημέρες, δεδομένων των υλικοτεχνικών προκλήσεων, προσθέτοντας ότι οι αγορές πετρελαίου θα μπορούσαν να παραμείνουν σε έλλειμμα μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Η τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, με το Brent να διαπραγματεύεται περίπου στα 77,16 δολάρια το βαρέλι στις 17:03 ώρα Ελλάδος την Πέμπτη, καθώς η συμφωνία μείωσε τις ανησυχίες για μια παρατεταμένη συμπίεση της προσφοράς.

- Reuters