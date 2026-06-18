ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Ιουλίου για την ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» θα πραγματοποιήσει έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ. Η συνέλευση θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών / Euronext Athens, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, ενώ οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Σκοπός της συνέλευσης είναι η συζήτηση και η λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της και το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β’ του ν.4548/2018. Στο πλαίσιο αυτό, θα καθοριστούν οι όροι της αύξησης καθώς και οι τρόποι και οι λοιποί όροι διάθεσης των νέων μετοχών. Επίσης, θα αποφασιστεί η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν.4548/2018.

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις και άλλα ζητήματα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία κατά την Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουλίου 2026, η συνέλευση θα επαναληφθεί με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών / Euronext Athens, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως αναφέρεται παρακάτω, την 16η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.