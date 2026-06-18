Ενεργοποιήθηκε-το-δίκτυο-διανομής-φυσικού-αερίου-στην-Αλεξάνδρεια-Ημαθίας

Κλείνει ο κύκλος των συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Κεντρική Μακεδονία. Η τελετή αφής φλόγας έγινε από τη CEO της Enaon EDA, Fr. Zanninotti, παρουσία του Δημάρχου.

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Στην ενεργοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησε η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Enaon EDA, θυγατρική της Enaon του Ομίλου Italgas, κλείνοντας τον κύκλο των συγχρηματοδοτούμενων, μέσω ΕΣΠΑ, έργων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Η τελετή αφής φλόγας φυσικού αερίου στην Αλεξάνδρεια πραγματοποιήθηκε χθες από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Enaon EDA, κα Francesca Zanninotti, παρουσία του Δημάρχου Αλεξάνδρειας, κ. Παναγιώτη Γκυρίνη, της Περιφερειακής Συμβούλου Ημαθίας, κας Συρμούλας Τζήμα- Τόπη, καθώς και εκπροσώπων τοπικών φορέων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon EDA, κα Francesca Zanninotti υπογράμμισε: «Με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αλεξάνδρεια και την ενεργοποίησή του, παρέχοντας στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες της περιοχής τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια πιο ανθετική, οικονομική και καθαρή μορφή ενέργειας. Ήδη, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 270 συμβάσεις σύνδεσης με το δίκτυο, ενώ έχουν συνδεθεί και οι πρώτες βιομηχανικές μονάδες. Συνολικά, στις έξι πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας όπου δραστηριοποιούμαστε, με την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, έχουν κατασκευαστεί 255 χιλιόμετρα δικτύου και ειδικές υποδομές για νοσοκομεία, σχολεία και βιομηχανίες. Στην Enaon EDA παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών της Ελλάδας, συμβάλλοντας ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας και στη δημιουργία αξίας για τις τοπικές κοινωνίες».

Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κα Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά ανέφερε στο μήνυμά της: «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επενδύει σταθερά σε έργα που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, μειώνουν το ενεργειακό κόστος, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ενεργοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αλεξάνδρεια σηματοδοτεί την επίτευξη ενός σημαντικού κύκλου επενδύσεων που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που δημιουργεί σύγχρονες ενεργειακές υποδομές σε έξι πόλεις της Περιφέρειάς μας, δημιουργώντας ουσιαστικά οφέλη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και συνολικά για την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε κατά τη θητεία ως Περιφερειάρχη του σημερινού Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, και ολοκληρώνεται σήμερα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία της συνέχειας στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων».

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, κ. Παναγιώτης Γκυρίνης σημείωσε: «Η φλόγα για την έναρξη της τροφοδότησης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αλεξάνδρεια από την Enaon EDA, είναι κάτι περισσότερο από ένα ενεργειακό σύμβολο. Είναι η απόδειξη ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί να πρωταγωνιστεί, να διεκδικεί και να πετυχαίνει έργα που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν δύσκολα ή μακρινά. Η υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου σηματοδοτεί τη μετάβαση της πόλης μας σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και προοπτικής. Αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον του τόπου μας, καθώς δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις οικογένειες, στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και καθιστά την πόλη μας πιο ελκυστική για νέες επενδύσεις».

Η ενεργοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του κύκλου των συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Κεντρική Μακεδονία, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Μέσω των έργων αυτών, έχουν αναπτυχθεί ενεργειακές υποδομές σε έξι πόλεις: τη Βέροια, τα Γιαννιτσά, τις Σέρρες, την Κατερίνη, το Κιλκίς και την Αλεξάνδρεια.

Συνολικά, στις παραπάνω έξι πόλεις έχουν κατασκευαστεί περισσότερα από 255 χιλιόμετρα δικτύου, ενώ έχουν υπογραφεί περίπου 9.400 συμβάσεις σύνδεσης καταναλωτών όλων των κατηγοριών (οικιακοί, εμπορικοί, βιομηχανικοί) και 8.400 σημεία παράδοσης (καταναλωτές) έχουν ενεργοποιηθεί έως το τέλος Μαΐου 2026. Παράλληλα, σημαντικές δημόσιες υποδομές έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο, όπως τα Νοσοκομεία Σερρών και Κιλκίς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνδεση του Νοσοκομείου Γιαννιτσών.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανταπόκριση της βιομηχανίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο των υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προστασία του περιβάλλοντος. Συνολικά, 44 βιομηχανίες στην Κεντρική Μακεδονία είναι ήδη συνδεδεμένες με το δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ στην Αλεξάνδρεια συνδέθηκαν ήδη οι πρώτες δύο βιομηχανικές μονάδες.

Σύμφωνα με την Πράξη Ένταξης του Προγράμματος, τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ανάπτυξης υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι συνολικού προϋπολογισμού 49,2 εκατ. ευρώ. Η Δημόσια Δαπάνη, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανέρχεται στα 20,2 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο αποτελούν η ίδια συμμετοχή της εταιρείας και οι μη επιλέξιμες δαπάνες.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έργα ξεκίνησαν με πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και ολοκληρώνονται μέσω του Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2021-2027. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων, υπάρχει για όλους τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.