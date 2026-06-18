Επιστολή-Κομισιόν:-Απαγορεύεται-κάθε-εμπόριο-ρωσικού-lng-από-το-2027-για-τους-φορείς-εκμετάλλευσης-της-ΕΕ

Οι εταιρείες με έδρα την ΕΕ θα απαγορεύεται να πωλούν ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο τον επόμενο χρόνο, ακόμη και αν οι αγοραστές βρίσκονται εκτός ΕΕ, σύμφωνα με επιστολή που είδε το Reuters την Πέμπτη.

«Η απαγόρευση απαγορεύει στις εταιρείες να εμπορεύονται/προωθούν ρωσικό LNG σε τρίτες χώρες, καθώς δεν έχει σημασία αν το ρωσικό LNG προορίζεται για την ΕΕ ή όχι», αναφέρει η επιστολή με ημερομηνία 1η Ιουνίου από το γραφείο του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, η οποία απευθύνεται στην Poten and Partners, μια εταιρεία ναυτιλιακών μεσιτών και συμβούλων LNG.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε να σταματήσει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027 σε απάντηση στον πόλεμο της Μόσχας με την Ουκρανία, αρκετές εταιρείες με έδρα την ΕΕ που έχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια για ρωσικό LNG δήλωσαν ότι αυτοί οι κανόνες, σε συνδυασμό με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δεν ήταν σαφείς σχετικά με το εάν οι εταιρείες θα μπορούσαν να εκτρέψουν αυτά τα φορτία σε αγοραστές εκτός ΕΕ.

«Η μεταφορά ρωσικού LNG από φορείς της Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τελικό προορισμό, απαγορεύεται στο πλαίσιο της απαγόρευσης του LNG», αναφέρει η επιστολή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό της επιστολής.

Πέρυσι, η ΕΕ εισήγαγε 14,94 εκατομμύρια μετρικούς τόνους από το έργο Yamal LNG στη δυτική Αρκτική της Ρωσίας, ένας αριθμός που φαίνεται να αυξάνεται μέχρι στιγμής φέτος. Η γαλλική TotalEnergies, η γερμανική SEFE και η ισπανική Naturgy έχουν όλες μακροπρόθεσμα συμβόλαια αγοράς.

Οι εταιρείες βασίζονταν στην εκτροπή φορτίων

Η Total, η οποία κατέχει μερίδιο 20% στην Yamal, δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι εάν της απαγορευόταν η εμπορία αυτού του φυσικού αερίου εκτός ΕΕ, θα εξέταζε το ενδεχόμενο πώλησης του μεριδίου της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Total, Πατρίκ Πουγιάν, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι δεν είχε λάβει ακόμη διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα από τις αρχές, αφού έλαβε αντικρουόμενες νομικές συμβουλές.

Η TotalEnergies αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή την Πέμπτη.

Η Naturgy προειδοποίησε στην ετήσια έκθεσή της για το 2025 ότι η απαγόρευση εισαγωγής θα επηρέαζε 10,95 δισεκατομμύρια ευρώ (12,57 δισεκατομμύρια δολάρια) σε δεσμεύσεις αγοράς ρωσικού φυσικού αερίου.

Ο Μανουέλ Γκαρσία Κομπαλέδα, γενικός σύμβουλος της Naturgy, δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή του τον Φεβρουάριο ότι οι κυρώσεις της ΕΕ σχεδιάστηκαν για να επιτρέπουν στις εταιρείες να επικαλούνται «ανωτέρα βία», απαλλάσσοντάς τες νομικά από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τις συμβάσεις αγοράς τους.

«Όπως όμως συμβαίνει με κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, το αστικό δίκαιο ορίζει, και η σύμβαση επίσης ορίζει, ότι για να την επικαλεστούν, όλα τα μέρη πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για τον μετριασμό της ζημίας… Αυτές οι προσπάθειες μετριασμού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα αποστολής αυτών των όγκων σε μέρη εκτός Ευρώπης», δήλωσε ο Γκαρσία Κομπαλέδα.

Η Naturgy και η SEFE δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό την Πέμπτη.

Άλλοι μέτοχοι της Yamal περιλαμβάνουν την ιδιωτική ρωσική εταιρεία Novatek (60%) και την κινεζική CNPC (20%).

- Reuters