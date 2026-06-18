ΗΠΑ:-Κάτω-από-τα-4-δολάρια-το-γαλόνι-η-τιμή-της-βενζίνης

Οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια στις ΗΠΑ κατέγραψαν πτώση σήμερα και διαμορφώθηκαν κάτω από το συμβολικό όριο των 4 δολαρίων ανά γαλόνι, εν μέσω της ύφεσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

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Οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια στις ΗΠΑ κατέγραψαν πτώση σήμερα και διαμορφώθηκαν κάτω από το συμβολικό όριο των 4 δολαρίων ανά γαλόνι, εν μέσω της ύφεσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

H μέση τιμή της βενζίνης κοστίζει πλέον κατά μέσο όρο 3,999 δολάρια ανά γαλόνι (3,8 λίτρα), σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA).

Oι τιμές αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τον επακόλουθο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ενώ εκτοξεύθηκαν στα 4,50 δολάρια, σχεδόν τρία δολάρια παραπάνω από την τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου.

Αυτή η αύξηση εκτόξευσε τον συνολικό πληθωρισμό σε υψηλό τριών ετών, αυξάνοντας τη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Τραμπ και το κόμμα του, λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Το κόστος των καυσίμων άρχισε να μειώνεται μετά τις προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εξασφαλίσει μια συμφωνία με το Ιράν, η οποία υπογράφηκε χθες Τετάρτη. Οι τιμές του ντίζελ, που χρησιμοποιείται σε φορτηγά και τρακτέρ, κατέγραψαν επίσης πτώση: 5,13 δολάρια κατά μέσο όρο σε σύγκριση με 5,63 δολάρια έναν μήνα νωρίτερα.

«Οι τιμές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλότερες από ό,τι πριν από τη σύγκρουση και δεν θα επιστρέψουν γρήγορα σε αυτά τα επίπεδα», δήλωσε ο Γιγίτ Ντογάν, αναλυτής πετρελαϊκών προϊόντων στην Energy Aspects Ltd.

Το πετρέλαιο έχει δεχθεί πιέσεις, υποχωρώντας κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, λόγω ενός συνδυασμού ρεκόρ αμερικανικών εξαγωγών, μιας πιο απότομης από την αναμενόμενη επιβράδυνσης της κινεζικής ζήτησης και μιας σταθερής ροής αποστολών μέσω του στενού.

Παρόλα αυτά, με μέσο όρο 3,999 δολάρια το γαλόνι βενζίνης, οι τιμές παραμένουν πολύ πάνω από το σημείο που βρίσκονταν πριν από τον πόλεμο και δεν αναμένεται να επιστρέψουν σε αυτά τα επίπεδα μέχρι το επόμενο έτος, λένε οι ειδικοί.

Από πολιτικής άποψης, οι χαμηλότερες τιμές των βενζινάδικων αποτελούν ανακούφιση για τον Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι τιμές θα μειωθούν μετά τον πόλεμο. Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, οι Δημοκρατικοί έχουν εκμεταλλευτεί το κόστος του φυσικού αερίου και τον ευρύτερο πληθωρισμό, κατακρίνοντας για την ακρίβεια το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Τραμπ.