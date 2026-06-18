ΗΠΑ: Μείωση αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας – Σε χαμηλά επίπεδα και οι απολύσεις

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, με τις απολύσεις να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, ενισχύοντας την αγορά εργασίας.

Οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 4.000, φτάνοντας τις 226.000 (εποχικά προσαρμοσμένες) για την εβδομάδα που έληξε στις 13 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει 225.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

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Αν και τις τελευταίες εβδομάδες οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας έχουν κινηθεί προς το ανώτερο όριο του εύρους των 190.000-230.000 για το τρέχον έτος, η αγορά εργασίας έχει ανακτήσει τη δυναμική της, καταγράφοντας τρεις συνεχόμενους μήνες ισχυρής αύξησης των θέσεων εργασίας, μετά από μια περίοδο αστάθειας το 2025.

Η μείωση των απολύσεων έχει διατηρήσει το ποσοστό ανεργίας στο 4,3% εδώ και τρεις συνεχόμενους μήνες.

Οι αιτήσεις τείνουν να αυξάνονται ⁠στην αρχή του καλοκαιριού, καθώς ορισμένες πολιτείες επιτρέπουν στο μη διδακτικό προσωπικό να υποβάλλει αίτηση για επίδομα ανεργίας ​λόγω σχολικών διακοπών.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε την Τετάρτη το βασικό επιτόκιο ολονύκτιων δανείων στο εύρος 3,50%-3,75%, αλλά οι επικαιροποιημένες τριμηνιαίες προβλέψεις έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να αυξήσουν το κόστος δανεισμού φέτος, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό.