ΗΠΑ:-Πτώση-στις-αιτήσεις-για-επίδομα-ανεργίας-περίπου-σύμφωνα-με-τις-εκτιμήσεις

Υποχώρησε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι απολύσεις παρέμειναν χαμηλές, στηρίζοντας την αγορά εργασίας.

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Υποχώρησε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι απολύσεις παρέμειναν χαμηλές, στηρίζοντας την αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν 4.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες 226.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 13 Ιουνίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 225.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Αν και οι αιτήσεις έχουν κινηθεί στο ανώτερο όριο του εύρους των 190.000-230.000 για φέτος, η αγορά εργασίας έχει ανακτήσει τη δυναμική της, καταγράφοντας τρεις συνεχόμενους μήνες ισχυρών θέσεων εργασίας, μετά από τις διακυμάνσεις που χαρακτήρισαν το 2025. Οι χαμηλότερες απολύσεις έχουν διατηρήσει το ποσοστό ανεργίας στο 4,3% για τρεις συνεχόμενους μήνες.

Οι αιτήσεις τείνουν να αυξάνονται στις αρχές του καλοκαιριού, καθώς ορισμένες πολιτείες επιτρέπουν στο μη διδακτικό προσωπικό να υποβάλλει αίτηση για επιδόματα ανεργίας κατά τη διάρκεια των μεγάλων σχολικών διακοπών.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε την Τετάρτη το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75%, ωστόσο οι ενημερωμένες τριμηνιαίες προβλέψεις έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να αυξήσουν το κόστος δανεισμού φέτος εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα μέλη της επιτροπής χάραξης πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ «πιστεύουν ότι οι αγορές εργασίας είναι σταθερές», προσθέτοντας ότι «τα δεδομένα για την απασχόληση κινούνται προς καλή κατεύθυνση».

Οι οικονομολόγοι αναφέρουν ότι η πολιτική αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής πέρυσι και τώρα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, περιορίζει τις προσλήψεις.

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά από μια αρχική εβδομάδα βοήθειας, αυξήθηκε κατά 24.000 σε εποχικά προσαρμοσμένο αριθμό 1,81 εκατομμυρίων κατά την εβδομάδα που έληξε στις 6 Ιουνίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.