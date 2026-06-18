Η-θρυλική-βελανιδιά-του-Ρομπέν-των-Δασών-πέθανε-έπειτα-από-1.200-χρόνια-ζωής

Αρχαία βελανιδιά στο δάσος του Σέργουντ, που συνδέεται με τον θρύλο του Ρομπέν των Δασών, ενδέχεται να πέθανε από την αύξηση των επισκεπτών στην περιοχή.

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Η «Major Oak» (Μεγάλη Δρυς) ηλικίας 1.200 ετών δεν έβγαλε φύλλα την άνοιξη και πιστεύεται πως πέθανε, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Εταιρεία Προστασίας των Πτηνών (RSPB).

Η βελανιδιά ήταν από τα μεγαλύτερα δέντρα της Βρετανίας με περίμετρο κορμού 11 μέτρα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο αιώνων, οι αμέτρητοι επισκέπτες που πάτησαν το χώμα γύρω από τη αειθαλή δρυ για να θαυμάσουν τα γέρικα κλαδιά και την πλούσια κομοστέγη της, συμπίεσαν το έδαφος γύρω της, εμποδίζοντας έτσι το βρόχινο νερό να φτάνει στο ριζικό σύστημα του δέντρου, ανέφερε η περιβαλλοντική οργάνωση σημειώνοντας πως έπαιξαν ρόλο και τα ζεστά ξηρά καλοκαίρια στην περιοχή.

Ο Σάιμον Πάφρεϊ συμμετείχε στην ομάδα που φρόντιζε το δέντρο και δήλωσε πως «ενώ η ομάδα εργάστηκε ακατάπαυστα για να αναζωογονήσει το περιβάλλον γύρω από αυτό το εμβληματικό δέντρο -και παρατήρησε ενθαρρυντικά σημάδια ζωής σε ορισμένες περιοχές- η ζημιά, όπως φαίνεται τώρα, ήταν ήδη πολύ βαθιά ριζωμένη για να αντιστραφεί πλήρως».

Το δέντρο έγινε διάσημο ως τουριστικό αξιοθέατο χάρη στη σύνδεσή του με τον Ρομπέν των Δασών. Ωστόσο, τα εκατομμύρια επισκεπτών που προκάλεσε αυτό το φαινόμενο οδήγησαν το έδαφος γύρω από το δέντρο να γίνει σκληρό σαν μπετόν.

«Έχει σημειωθεί τεράστια δραστηριότητα», δήλωσε στο CNN η Κλόε Ράιντερ, υπεύθυνη διαχείρισης των κτημάτων της RSPB στο δάσος του Σέργουντ. «Η πιο πρόσφατη μείωση συνέπεσε με πέντε πολύ ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, κυρίως τον Ιούλιο του 2022, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε ρεκόρ θερμοκρασίας στους 40 βαθμούς Κελσίου», ανέφερε στο δελτίο τύπου ο Ρεγκ Χάρις, διευθυντής δενδροκομίας στην εταιρεία φροντίδας δέντρων Urban Forestry, ο οποίος παρακολουθεί το δέντρο.

Το δέντρο θα παραμείνει όρθιο

Το δάσος του Σέργουντ στην κεντρική Αγγλία, είναι το κρησφύγετο του Ρομπέν των Δασών. Οι πρώτες αναφορές στον Ρομπέν των Δασών άρχισαν να εμφανίζονται τον 14ο αιώνα, και κατά τη διάρκεια των αιώνων που ακολούθησαν έχει απεικονιστεί σε βιβλία, ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Ωστόσο, ενώ η «Major Oak» έχει συνδεθεί με τον μύθο, «όσον αφορά τις παλαιότερες μεσαιωνικές ιστορίες του Ρομπέν των Δασών που έχουν διασωθεί, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές στη βελανιδιά», δήλωσε ο Άλεξ Μπράουν, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ της Αγγλίας.

Οι πρώιμες ιστορίες αναφέρουν ότι ο Ρομπέν και οι ληστές του είχαν συγκεκριμένα δέντρα συνάντησης και «είναι πιθανό το δέντρο συνάντησης να είχε συνδεθεί με ένα χαρακτηριστικό δέντρο μέσα στο δάσος του Σέργουντ», είπε ο καθηγητής.

Αν και δεν είναι πλέον ζωντανό, το επιβλητικό δέντρο θα παραμείνει εκεί όπου στέκεται εδώ και περισσότερο από ένα χιλιετία. «Η Major Oak θα συνεχίσει να στέκεται στην καρδιά του Σέργουντ ως φυσικό μνημείο που μπορούν να επισκεφθούν οι επισκέπτες, ζώντας μέσα στον μύθο του Ρομπέν των Δασών και συνεχίζοντας να προσφέρει υποστήριξη στο οικοσύστημα του δάσους μετά το θάνατό της όση και κατά τη διάρκεια της ζωής της», δήλωσε η Χόλι Ντρέικ της RSPB