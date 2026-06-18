Η-στιγμή-που-ο-Τραμπ-υπογράφει-το-αντίγραφο-της-συμφωνίας-ΗΠΑ-Ιράν:-«Το-υπέγραψα-στις-Βερσαλλίες»,-δείτε-βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατά τη διάρκεια δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλλιών, όπως επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Λίγο αργότερα, η ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει υπογραφεί, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

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Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε επίσημα αντίγραφο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της G7.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν στη συνέχεια στους Ιρανούς φωτογραφία του υπογεγραμμένου εγγράφου.

Αποχωρώντας από το Παλάτι των Βερσαλλιών, ο Τραμπ επιβεβαίωσε προσωπικά την υπογραφή στους δημοσιογράφους.

«Υπογράφηκε», δήλωσε. «Το υπέγραψα στις Βερσαλλίες, μόλις το υπέγραψα».

.@POTUS departs the Palace of Versailles after joining President Macron and First Lady Brigitte for dinner: “Did you sign the MOU?” “It’s signed, yeah… I signed it in Versailles.” pic.twitter.com/jl5Uzexb7Z — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

Αμερικανός αξιωματούχος, ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω» ότι το κείμενο υπογράφτηκε.

Τι είχε προηγηθεί με τις ψηφιακές υπογραφές

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχαν υπογράψει ψηφιακά το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, ενώ από ιρανικής πλευράς το έγγραφο είχε υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ωστόσο, άλλος Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε την Τετάρτη ότι ο Τραμπ υπέγραψε πλέον έντυπο αντίγραφο της συμφωνίας και άφησε να εννοηθεί ότι δεν είχε προηγουμένως υπογράψει ψηφιακά το έγγραφο, αλλά είχε απλώς παρακολουθήσει ως μάρτυρας την υπογραφή του από τον αντιπρόεδρο.

«Την Κυριακή το μνημόνιο υπογράφηκε ψηφιακά από τον αντιπρόεδρο Βανς και τον πρόεδρο της Βουλής του Ιράν Γκαλιμπάφ, παρουσία του προέδρου Τραμπ. Πλέον έχει υπογραφεί από τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαφωνία για την τελετή υπογραφής

Παρά την επιβεβαίωση της υπογραφής, εξακολουθεί να υπάρχει ασάφεια για το εάν θα πραγματοποιηθεί η τελετή που είχε προγραμματιστεί στην Ελβετία.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια επίσημη τελετή με τη συμμετοχή του Τζέι Ντι Βανς εξακολουθεί να αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Αντίθετα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε στο κρατικό δίκτυο IRIB ότι το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά και ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί τελετή υπογραφής στην Ελβετία.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε επισήμως ότι υπογράφτηκε η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει 14 σημεία και προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την «ανασυγκρότηση και οικονομική ανάπτυξη» του Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει υποχρέωση άμεσης χρηματοδότησής του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμφωνία έρχεται τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ και, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, βασίζεται στην αρχή της «συμμόρφωσης έναντι ανταμοιβής».

Όπως τονίζουν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, η Τεχεράνη θα απολαμβάνει τα οικονομικά και πολιτικά οφέλη της συμφωνίας μόνο εφόσον τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Τα 14 σημεία του μνημονίου

Το επίσημο κείμενο, με τίτλο «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», περιλαμβάνει 14 βασικά σημεία:

1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους δεσμεύονται στον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και στην αποφυγή οποιασδήποτε μελλοντικής στρατιωτικής ενέργειας ή απειλής χρήσης βίας.

2. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να σέβονται αμοιβαία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της άλλης πλευράς και να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές της υποθέσεις.

3. Η τελική συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα έως 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.

4. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν άμεσα τη σταδιακή άρση του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, με πλήρη ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός 30 ημερών. Παράλληλα, δεσμεύονται να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή μετά την επίτευξη της τελικής συμφωνίας.

5. Το Ιράν θα διασφαλίσει για 60 ημέρες την ασφαλή και χωρίς χρέωση διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και θα συνεργαστεί με το Ομάν και τα παράκτια κράτη για το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης της θαλάσσιας οδού.

6. Οι ΗΠΑ και οι περιφερειακοί εταίροι τους θα εκπονήσουν σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων.

7. Η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει να προχωρήσει στη σταδιακή άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων του ΟΗΕ, των αποφάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και των αμερικανικών πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων.

8. Το Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Οι δύο χώρες θα συμφωνήσουν σε μηχανισμό διαχείρισης και εξουδετέρωσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

9. Μέχρι την οριστική συμφωνία, το Ιράν θα διατηρήσει αμετάβλητο το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

10. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει άμεσα τις απαραίτητες άδειες ώστε να επιτραπεί η εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων τους, καθώς και οι σχετικές τραπεζικές και ασφαλιστικές συναλλαγές.

11. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, σύμφωνα με διαδικασίες που θα συμφωνηθούν στις επόμενες διαπραγματεύσεις.

12. Οι δύο χώρες θα δημιουργήσουν κοινό μηχανισμό παρακολούθησης για την εφαρμογή του μνημονίου και τη συμμόρφωση με την τελική συμφωνία.

13. Μετά την υπογραφή του μνημονίου και την έναρξη εφαρμογής των βασικών δεσμεύσεων που αφορούν την κατάπαυση των εχθροπραξιών, τα Στενά του Ορμούζ, τις πετρελαϊκές εξαγωγές και την αποδέσμευση κεφαλαίων, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τα υπόλοιπα ζητήματα της τελικής συμφωνίας.

14. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ανοικτά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα

Παρά τη συμφωνία επί του μνημονίου, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι τα πιο σύνθετα ζητήματα, κυρίως όσα αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, παραπέμπονται στις τελικές τεχνικές διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.

Το μνημόνιο ενεργοποιεί μια περίοδο 60 ημερών κατά την οποία οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε μια συνολική και δεσμευτική συμφωνία, η οποία θα καθορίσει το μέλλον των διμερών σχέσεων και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.