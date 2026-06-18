Η-Τράπεζα-της-Αγγλίας-διατήρησε-αμετάβλητο-το-βασικό-επιτόκιο-στο-3,75%

Aμετάβλητο για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, στο 3,75%, διατήρησε η Τράπεζα της Αγγλίας το βασικό της επιτόκιο, υπό το φως της διαφαινόμενης αποκλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

«Οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί τις τελευταίες ημέρες, κάτι που είναι ενθαρρυντικό. Αλλά εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από ό,τι πριν από τον πόλεμο», επεσήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, σε σχόλιο που επισυνάπτεται στα πρακτικά της συνεδρίασης για την νομισματική πολιτική.

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«Ό,τι και να συμβεί στο μέλλον, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας των τελευταίων τεσσάρων μηνών σημαίνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι ήδη παρούσες», επέμεινε.

Δύο από τα εννέα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της Τράπεζας της Αγγλίας ψήφισαν υπέρ της αύξησης του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης.

Παρά την άνοδο των τιμών της ενέργειας, ο πληθωρισμός στη Βρετανία παρέμεινε σταθερός τον Μάιο στο 2,8% σε ετήσια βάση.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει λίγο κάτω από το 3% το τρίτο τρίμηνο και μόλις πάνω από το 3,25% το τελευταίο.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η λίρα Αγγλίας, η οποία είχε ήδη υποχωρήσει πριν, έχασε 0,53% έναντι του αμερικανικού νομίσματος και η ισοτιμία διαμορφώθηκε στα 1,3223 δολάρια.

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) και η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας διατήρησαν σήμερα, επίσης αμετάβλητα τα επιτόκιά τους.