Η Citi λανσάρει τα πρώτα στην αγορά Tokenized Depositary Receipts συνδέοντας ιδιωτικές εταιρείες και επενδυτές



Το νέο ψηφιακό μοντέλο δίνει τη δυνατότητα:

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σε ιδιωτικές εταιρείες να αντλούν κεφάλαια από την αγορά

σε επενδυτές να έχουν διαφανή και απευθείας πρόσβαση σε εταιρικά μετοχικά κεφάλαια

Την έναρξη διάθεσης Digital Depositary Receipts (Ψηφιακών Αποθετήριων Τίτλων) για ιδιωτικές μετοχές ανακοίνωσε η Citi, εισάγοντας ένα άμεσο και διαφανές μοντέλο που διευρύνει την πρόσβαση στις ιδιωτικές αγορές τόσο για διεθνείς εκδότες μετοχών όσο και για επενδυτές. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας παγκόσμιος οργανισμός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αναλαμβάνει ταυτόχρονα τον ρόλο του εκδότη και του θεματοφύλακα για tokenized depositary receipts που αντιπροσωπεύουν ιδιωτικές εταιρείες.

Καθώς τα χρονοδιαγράμματα για IPO επιμηκύνονται, οι ιδιωτικές εταιρείες αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους που θα τους παρέχουν πρόσβαση σε ρευστότητα, αντί να βασίζονται σε κατακερματισμένες δευτερογενείς αγορές, οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν σύνθετες δομές, πολλαπλούς ενδιάμεσους και κρυφές χρεώσεις. Η νέα λύση της Citi έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας μια αποδοτική και οικονομικά συμφέρουσα ψηφιακή λύση για ένα διαχρονικά μη ρευστό τμήμα των κεφαλαιαγορών.

Αξιοποιώντας την ηγετική της θέση στις Depositary Receipts και στις υπηρεσίες θεματοφυλακής, το μοντέλο της Citi χρησιμοποιεί tokenized depositary receipts προσφέροντας μια ευέλικτη, θεσμικού επιπέδου εναλλακτική λύση, ικανή να καλύψει τις ανάγκες των ιδιωτικών αγορών. Ενώ άλλες δομές, όπως τα Special Purpose Vehicles (SPVs), διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά, το μοντέλο της Citi μπορεί να μειώσει την πολυπλοκότητα και τα κρυφά κόστη, καθώς η Citi λειτουργεί ως ενιαίος, αξιόπιστος εκδότης και θεματοφύλακας.

Τα Digital Depositary Receipts εφαρμόζουν το προϊόν depositary receipts της Citi Issuer Services σε μετοχές ιδιωτικών αγορών, χρησιμοποιώντας υποδομή blockchain που λειτουργεί από τη SIX, έναν από τα πρώτα πλήρως ρυθμιζόμενα ψηφιακά κεντρικά αποθετήρια τίτλων παγκοσμίως, για τη «μετατροπή» των μετοχών σε tokens. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Citi λειτουργεί ως θεματοφύλακας στην πλατφόρμα και είναι υπεύθυνη για τον διακανονισμό και τη φύλαξη των tokenized depositary receipts.

Η νέα αυτή λύση ενεργοποιήθηκε με την πρώτη συναλλαγή μεταξύ της Kaleido, πλατφόρμας tokenization και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και εταιρείας του χαρτοφυλακίου της Citi, και επενδυτών του τμήματος Wealth της Citi, με τη στήριξη της ομάδας Secondary Private Markets. Το λανσάρισμα αυτού του νέου ψηφιακού μοντέλου αποτυπώνει μια συντονισμένη «One Citi» προσέγγιση, φέρνοντας σε συνεργασία τις ομάδες Issuer Services, Custody, Wealth, Markets και Ventures, με στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας πελάτη και τη δημιουργία ενός μοντέλου που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και να επεκταθεί σε μελλοντικές εκδόσεις.

Ο Biswarup Chatterjee, Head of Partnerships and Innovation του τομέα Services της Citi, δήλωσε: «Καθώς οι ιδιωτικές αγορές συνεχίζουν να αναπτύσσονται, αυξάνεται παράλληλα και η ανάγκη για αξιόπιστα και διαφοροποιημένα σημεία πρόσβασης των επενδυτών στην αγορά. Το προϊόν Digital Depositary Receipts έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους πελάτες ανώτερη εξυπηρέτηση, προστασία περιουσιακών στοιχείων και διευκόλυνση δραστηριοτήτων στις κεφαλαιαγορές, διατηρώντας παράλληλα τα αυστηρά κριτήρια που διέπουν τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές. Η διαλειτουργικότητα του προϊόντος θα επιτρέψει περαιτέρω στη Citi να υποστηρίξει ένα ευρύτερο φάσμα εκδοτών και επενδυτών, καθώς εξελίσσεται η υποδομή των ψηφιακών αγορών».

Η καινοτομία αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει ότι οι εκδότες των μετοχών μπορούν να επιτυγχάνουν αποτελεσματική διανομή και μεταβίβαση τίτλων χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο ή αλλαγή των υφιστάμενων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Οι εταιρείες διατηρούν τον έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου έχοντας μία πιο απλοποιημένη δομή διαχείρισης της μετοχικής σύνθεσης, ενώ ταυτόχρονα διευρύνουν την επενδυτική τους βάση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους πελάτες του τμήματος Wealth, το προϊόν διευρύνει την πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες μέσω μιας γνώριμης δομής. Ειδικότερα, με την ενσωμάτωση των tokenized depositary receipts στις υφιστάμενες πλατφόρμες Wealth, η Citi στοχεύει στην αύξηση των επενδυτικών επιλογών για τους πελάτες της, διατηρώντας παράλληλα τα λειτουργικά πρότυπα και την εμπειρία που αναμένουν οι επενδυτές.

Από την πλευρά της η Deborah Querub, Head of Digital Assets for Wealth, δήλωσε:

«Καθώς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αναδιαμορφώνουν τον τρόπο εξέλιξης των χρηματοπιστωτικών αγορών, προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες Wealth της Citi μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις εξελίξεις με ασφαλή και οικείο για αυτούς τρόπο. Εστιάζουμε στην υπεύθυνη διεύρυνση της πρόσβασης σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες, διατηρώντας παράλληλα τις δομές, τις δικλείδες ασφαλείας και την εμπειρία που αναμένουν οι πελάτες μας».

Με την ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης Digital Depositary Receipts της Citi με την Kaleido, ο Steve Cerveny, Founder και CEO της εταιρείας δήλωσε: «Οι ιδιωτικές εταιρείες, όπως η δική μας, αναπτύσσονται ταχύτερα από τις υπάρχουσες δομές γύρω τους. Το μοντέλο αυτό εισάγει για πρώτη φορά ένα επίπεδο επαγγελματισμού και διαφάνειας στη χρηματοδότηση ιδιωτικών εταιρειών, στο οποίο δεν είχαμε πρόσβαση μέχρι σήμερα. Μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε νέες διαδρομές ανάπτυξης, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευελιξία που μας καθιστά ανταγωνιστικούς, αποτελώντας, έτσι, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για επιχειρηματίες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Η Citi εξετάζει περαιτέρω επέκταση της συγκεκριμένης λύσης, ώστε να λειτουργεί τόσο σε ψηφιακές όσο και σε παραδοσιακές υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και σε πολλαπλά δίκτυα blockchain.