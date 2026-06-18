Η-india-oil-corp-αναζητά-δεξαμενόπλοια-φυσικού-αερίου-και-πετρελαίου-για-τη-μεταφορά-φορτίων-από-τον-Κόλπο

Η Indian Oil Corp, η κορυφαία εταιρεία διύλισης της χώρας, εξέδωσε προσφορές την Πέμπτη για τη ναύλωση πλοίων για τη μεταφορά υγροποιημένου αερίου και πετρελαίου από λιμάνια εντός του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με τα έγγραφα της προσφοράς.

Οι προσφορές – οι πρώτες που εκδίδονται από την IOC από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου τους και την επαναλειτουργία της πλωτής οδού – αφορούν τη ναύλωση ενός πολύ μεγάλου πλοίου μεταφοράς φυσικού αερίου (VLGC), ενός δεξαμενόπλοιου Suezmax και ενός πολύ μεγάλου πλοίου μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC), σύμφωνα με τα έγγραφα.

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Ένα VLCC μεταφέρει συνήθως 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, και ένα VLGC μπορεί να χωρέσει περίπου 45.000 μετρικούς τόνους LPG – ένα μείγμα προπανίου και βουτανίου που χρησιμοποιείται στην Ινδία κυρίως ως αέριο μαγειρέματος. Ένα Suezmax μεταφέρει περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου.

Η IOC επιδιώκει να μεταφέρει LPG μεταξύ 30 Ιουνίου και 4 Ιουλίου από τα λιμάνια Ras Laffan στο Κατάρ, Mina Al Ahmadi στο Κουβέιτ ή Ruwais στα ΗΑΕ, σύμφωνα με το έγγραφο.

Το διυλιστήριο επιδιώκει να ναυλώσει ένα VLCC για να μεταφέρει πετρέλαιο από τη Mina Al Ahmadi μεταξύ 28 και 29 Ιουνίου και ένα Suezmax για φόρτωση φορτίου μεταξύ 29 και 30 Ιουνίου από το λιμάνι Ras Al Khafji στη Σαουδική Αραβία για παραδόσεις στη δυτική ακτή της Ινδίας, σύμφωνα με το έγγραφο.

- Reuters