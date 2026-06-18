Ισχυρό-rebound-στη-wall-street-με-οδηγό-την-τεχνολογία

Η Wall Street έκλεισε με θετικό πρόσημο στη συνεδρίαση της Πέμπτης (18/6), με τους επενδυτές να επιστρέφουν σε πιο επιθετικές τοποθετήσεις μετά την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι βασικοί δείκτες ανέκτησαν έτσι το χαμένο έδαφος της προηγούμενης ημέρας, όταν οι αγορές είχαν πιεστεί από το πιο αυστηρό μήνυμα της Fed και τις εκτιμήσεις για πιθανή αύξηση των επιτοκίων εντός του έτους.

Ο Dow Jones κατάφερε να σκαρφαλώσει πάνω από τις 51.000 μονάδες, αφού με άνοδο 0,14% διαμορφώθηκε στις 51.564 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,08% στις 7.500 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 1,91%, κλείνοντας στις 26.517 μονάδες.

Οι αμερικανικές αγορές θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή (19/6) λόγω της αργίας Juneteenth, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη λήξη παραγώγων συμβολαίων, οδήγησε σε αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με στοιχεία της Citadel Securities, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έληξαν συμβόλαια συνολικής ονομαστικής αξίας 8,3 τρισ. δολαρίων.

Σε εβδομαδιαία βάση, και οι τρεις βασικοί δείκτες κατέγραψαν κέρδη και αναλυτικότερα: Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,8%, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο του S&P 500, ο οποίος ολοκλήρωσε την 11η ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες 12. Ο Nasdaq ξεχώρισε με συνολική άνοδο 2%.

Στην αγορά ομολόγων επικράτησαν πιο ήρεμες συνθήκες μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι αναθεωρημένες προβλέψεις της Fed. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε ελαφρώς στο 4,45%, ενώ εκείνη του 2ετούς διαμορφώθηκε στο 4,18%.

Ποιες μετοχές πρωταγωνίστησαν

Σε επίπεδο μετοχών, η Intel σημείωσε άνοδο άνω του 10%, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Apple συμφώνησε να συνεργαστεί με την εταιρεία για τον σχεδιασμό και την παραγωγή ημιαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέλιξη αυτή τόνωσε συνολικά τον κλάδο των ημιαγωγών, με τις Nvidia, Micron Technology και Broadcom να ενισχύονται σημαντικά και τον Philadelphia Semiconductor Index να καταγράφει άνοδο άνω του 7%, σε νέα ιστορικά υψηλά.

Κέρδη σημείωσαν επίσης οι Marvell, Micron, Alphabet και Amazon, ενώ η Apple ενισχύθηκε μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου Τιμ Κουκ στη Wall Street Journal ότι η εταιρεία ενδέχεται να αναπροσαρμόσει προς τα πάνω τις τιμές ορισμένων προϊόντων λόγω αυξημένου κόστους εξαρτημάτων.

Στον αντίποδα, η Accenture υποχώρησε περίπου 18%, μετά τη μείωση των προβλέψεων για την ετήσια αύξηση των εσόδων της και τις σημαντικές δαπάνες για εξαγορές εταιρειών κυβερνοασφάλειας. Η αρνητική αντίδραση επηρέασε συνολικά τον κλάδο των τεχνολογικών υπηρεσιών, με την IBM να χάνει πάνω από 4%.

Πιέσεις δέχθηκε και η Kroger, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς, ενώ η διοίκηση έκανε λόγο για συνεχιζόμενες δυσκολίες των καταναλωτών.

Απώλειες για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κατέγραψε και η SpaceX, καθώς αρκετοί επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το εντυπωσιακό ράλι που ακολούθησε την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η εταιρεία ετοιμάζει παρουσιάσεις προς επενδυτές με στόχο την έκδοση ομολόγων ύψους τουλάχιστον 20 δισ. δολαρίων μέσα στο προσεχές διάστημα.

Οι καταλύτες της αγοράς

Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια αποτέλεσαν τα πρώτα απτά αποτελέσματα της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν, τα οποία αποτιμήθηκαν θετικά από τους επενδυτές.

Το μνημόνιο προβλέπει, ακόμη, παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και ανοίγει έναν κύκλο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, ενώ το Ιράν επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η αποκλιμάκωση της έντασης συνέβαλε στη συνέχιση της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να διατηρείται κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό γύρω στα 76,5 δολάρια.

«Το πετρέλαιο έχει πλέον χάσει περίπου 30% μέσα σε λίγο περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες, εξαλείφοντας το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων που είχαν σημειωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου», εξήγησε ο Ρας Μουλντ, επενδυτικός διευθυντής της AJ Bell, επισημαίνοντας ότι το Brent πλησιάζει ολοένα και πιο κοντά στα προπολεμικά επίπεδα των 70 δολαρίων.

Παρά το θετικό κλίμα, ορισμένες λεπτομέρειες της συμφωνίας έχουν προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η πρόταση για τη δημιουργία ταμείου 300 δισ. δολαρίων, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και κρατών του Κόλπου, για την οικονομική ανάπτυξη και ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και η σταδιακή άρση των κυρώσεων στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στις επικρίσεις μέσω της πλατφόρμας Truth Social, γράφοντας: «Αυτοί οι ανόητοι που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, τη στιγμή που το χρηματιστήριο μόλις κατέγραψε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν, είναι είτε ζηλόφθονοι, είτε κακοί άνθρωποι, είτε απλώς ανόητοι».

Την ίδια ώρα, διέψευσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει αμερικανική χρηματοδότηση ύψους 300 δισ. δολαρίων προς την Τεχεράνη, ενώ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε πως οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να δώσουν «ούτε σεντ» στο Ιράν.

Παρ’ όλα αυτά, πέρα από τα γεωπολιτικά, οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους και στη Fed, καθώς συνεχίζουν να επεξεργάζονται τα νέα δεδομένα μετά τη διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα (στο εύρος 3,50%-3,75%) και το νέο dot plot που κατέδειξε σαφή μετατόπιση προς πιο περιοριστική νομισματική πολιτική.

Οι νέες προβλέψεις τοποθετούν το επιτόκιο στο 3,8% στο τέλος του 2026, έναντι 3,4% που προέβλεπαν οι εκτιμήσεις του Μαρτίου. Εννέα από τα 18 μέλη της FOMC θεωρούν πιθανή τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων εντός του 2026, πέντε μέλη προβλέπουν δύο αυξήσεις, ενώ μόνο ένα μέλος εξακολουθεί να βλέπει μείωση.

Ως εκ τούτου, οι αγορές αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις τους, με την πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο να προσεγγίζει πλέον το 50% και εκείνη του Οκτωβρίου το 80%.