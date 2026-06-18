«Κλείνει-το-μάτι»-σε-νέα-αύξηση-επιτοκίων-ο-Λέιν-(ΕΚΤ)

Η οικονομία της Ευρωζώνης πλέον είναι σε θέση να αντέξει ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια χωρίς να χάσει την αναπτυξιακή ορμή της, εκτίμησε το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν.

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Η οικονομία της Ευρωζώνης πλέον είναι σε θέση να αντέξει ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια χωρίς να χάσει την αναπτυξιακή ορμή της, εκτίμησε το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν.

Ο Λέιν επεσήμανε ότι το ανώτερο άκρο του ουδέτερου εύρους για τα επιτόκια της ΕΚΤ, το οποίο ούτε τονώνει ούτε περιορίζει την ανάπτυξη, έχει αυξηθεί από 2,25% σε 2,50% με βάση τις τιμές της αγοράς ομολόγων.

«Θα θεωρούσα τους υπολογισμούς μας για το ουδέτερο επιτόκιο, ως σχετικούς, για το τελικό σημείο όταν τελειώσει το σοκ», τόνισε ο Λέιν σε οικονομική εκδήλωση στο Λονδίνο σύμφωνα με το Reuters.

Τα επιτόκια, η τέχνη του συμβιβασμού και η επαναθεμελίωση της νομισματικής πολιτικής

«Εξετάζουμε μια σειρά μοντέλων και το ανώτερο άκρο του ουδέτερου εύρους πιστεύουμε ότι έχει αυξηθεί από 2,25 σε 2,50» σχολίασε.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια στο 2,25% από 2% την περασμένη εβδομάδα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής, ώστε να αποφευχθεί η επέκταση της ανόδου του κόστους καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν και σε άλλους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν «τσιμπήσει» στην Ευρωζώνη από τότε που η Γερμανία αποκάλυψε σχέδια για περισσότερες δαπάνες σε στρατιωτικό εξοπλισμό και υποδομές τον περασμένο χειμώνα.