Κουκ:-Η-apple-θα-αυξήσει-τις-τιμές-λόγω-έλλειψης-chip-μνήμης

Αύξηση στις τιμές των προϊόντων της σχεδιάζει η Apple για να αντισταθμίσει το αυξανόμενο κόστος των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τιμ Κουκ σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Αύξηση στις τιμές των προϊόντων της σχεδιάζει η Apple για να αντισταθμίσει το αυξανόμενο κόστος των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τιμ Κουκ σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal.

«Δυστυχώς, οι αυξήσεις τιμών είναι αναπόφευκτες», δήλωσε ο Κουκ στην WSJ.

«Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μετριάσουμε τις τεράστιες αυξήσεις που μας μετακυλίονται και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους πελάτες μας από τις αυξήσεις, αλλά η κατάσταση έχει γίνει μη βιώσιμη». Ο Κουκ, ο οποίος θα παραδώσει τα ηνία στον Τζον Τέρνους τον Σεπτέμβριο, δεν αποκάλυψε πότε ή πόσο ενδέχεται να αυξηθούν οι τιμές, ούτε ποια προϊόντα θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Ομάδες που εκπροσωπούν αυτοκινητοβιομηχανίες, λιανοπωλητές, εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών και άλλους είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η αυξανόμενη ζήτηση για τσιπ μνήμης, ειδικά για την κατασκευή κέντρα δεδομένων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε δραματικές αυξήσεις τιμών στα καταναλωτικά αγαθά των ΗΠΑ και να διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Το κόστος μνήμης και αποθήκευσης αποτελεί πηγή ανησυχίας για την εταιρεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά DRAM, δήλωσε ο Κουκ στην Journal. Σημείωσε ότι περισσότερη προσφορά διατίθεται στα τσιπ που χρησιμοποιούνται σε διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.

«Υπάρχει λιγότερη προσφορά σε μια εποχή που οι καταναλωτές θέλουν συσκευές και οι κατασκευαστές μνήμης μετακυλίουν τεράστιες αυξήσεις τιμών», είπε. «Σίγουρα χρειαζόμαστε η τιμολόγηση και η προσφορά μνήμης να επιστρέψουν σε λογικά επίπεδα για τα καταναλωτικά προϊόντα. Αυτό είναι το συμπέρασμα» τόνισε.

Η Κίνα έχει κορυφαίες εγχώριες εταιρείες μνήμης και αποθήκευσης, αλλά οι αμερικανικές εταιρείες πιθανότατα θα χρειαστούν άδειες για να συνεργαστούν μαζί τους βάσει των κανόνων εθνικής ασφάλειας. Ερωτηθείς εάν οι περιορισμοί θα πρέπει να χαλαρώσουν, ο Κουκ απάντησε: «Όλα πρέπει να είναι στο τραπέζι», προσθέτοντας, «Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε όλη την προσφορά» επισήμανε.

Στη συνέντευξη, ο Κουκ υπέδειξε ότι η Apple είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα ταμειακά της αποθέματα για να ενισχύσει την προσφορά μνήμης, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. «Είμαστε πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουμε τον ισολογισμό μας για να συμβάλουμε ως μέρος της λύσης», είπε. «Προφανώς, χρειάζεται μεγαλύτερη χωρητικότητα».

Ο Κουκ διευκρίνισε ότι η Apple δεν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία της σε μετρητά και πυρίτιο για να κατασκευάσει τα δικά της εργοστάσια κατασκευής τσιπ μνήμης.