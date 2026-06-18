Κωτσόβολος: Ενδυναμώνει το K2B με νέο B2B portal και ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις

Μέσω του K2B Business Empowerment by Kotsovolos, η Κωτσόβολος στρατηγικά ενισχύει τη θέση της στην αγορά των B2B λύσεων παρουσιάζοντας το νέο B2B portal b2b.kotsovolos.gr και μια ανανεωμένη σειρά υπηρεσιών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

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Με παρουσία σε όλη τη χώρα, εξειδικευμένη ομάδα K2B και πρόσβαση σε χιλιάδες προϊόντα και brands, η εταιρεία αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα επαγγελματικών λύσεων που συνδυάζει φυσικό δίκτυο, ψηφιακές δυνατότητες και προσωποποιημένη υποστήριξη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ενισχυμένη θέση στην αγορά B2B λύσεων

Η προσφορά του K2B αξιοποιεί τη δύναμη και την εμπειρία της Κωτσόβολος, επιτρέποντας σε κάθε επιχείρηση, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, να αποκτήσει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα εκτενές δίκτυο εξυπηρέτησης, με 135 σημεία πώλησης και 15 K2B Spots σε πάνω από 60 πόλεις. Επιπλέον, η ειδική ομάδα K2B υποστηρίζει τους επαγγελματίες στον κατάλληλο σχεδιασμό και την εφαρμογή λύσεων, ενώ οι δυνατότητες παράδοσης και παραλαβής προσαρμόζονται στις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Λύσεις για τις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες

Το K2B απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, εταιρικούς πελάτες, καλύπτοντας ανάγκες που κυμαίνονται από τον καθημερινό τεχνολογικό εξοπλισμό γραφείου μέχρι πιο εξειδικευμένες λύσεις για τον τομέα της φιλοξενίας, λιανικής, κατασκευών, ψηφιακής σήμανσης και επαγγελματικών έργων.

Νέο ψηφιακό portal για ολοκληρωμένη B2B εξυπηρέτηση

Στο πλαίσιο αυτής της αναβαθμισμένης B2B εμπειρίας, η Κωτσόβολος παρουσιάζει το νέο b2b.kotsovolos.gr, ένα ψηφιακό portal σχεδιασμένο για να λειτουργεί ως υποστήριξη στην καθημερινή λειτουργία και ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. Μέσω του νέου B2B portal, οι επαγγελματίες αποκτούν πρόσβαση σε ειδικές τιμές, προσωποποιημένες προτάσεις, λύσεις και εργαλεία που διευκολύνουν τη διαχείριση επαναλαμβανόμενων προμηθειών, οργανώνοντας πιο αποτελεσματικά τις επαγγελματικές τους ανάγκες.

Ταυτόχρονα, το b2b.kotsovolos.gr προάγει ένα σύγχρονο μοντέλο εξυπηρέτησης που συνδυάζει την ευκολία του ψηφιακού αυτοεξυπηρετούμενου συστήματος με την ανθρώπινη υποστήριξη της εξειδικευμένης ομάδας K2B, δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία επαγγελματικών αγορών για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Στρατηγική ανάπτυξη πέρα από το παραδοσιακό λιανικό εμπόριο

Η νέα εποχή του K2B επιδιώκει να ενισχύσει την ήδη διευρυμένη και ενεργή παρουσία της Κωτσόβολος στην αγορά των B2B λύσεων. Μέσω έργων και συνεργασιών σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς, το K2B καλύπτει πρακτικά ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών αναγκών, από τον καθημερινό επαγγελματικό εξοπλισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως λύσεις για έπιπλα κουζίνας και δωματίων, καθώς και ενεργειακή αποδοτικότητα για τον κατασκευαστικό τομέα, έως πιο σύνθετες εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης σε επιχειρήσεις λιανικής και φιλοξενίας.

Η ενίσχυση του K2B εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της Κωτσόβολος, με σκοπό τη διεύρυνση της παρουσίας της πέρα από το παραδοσιακό λιανικό εμπόριο, επενδύοντας σε υπηρεσίες και λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις.