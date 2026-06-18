Λέιν-(ekt):-Η-οικονομία-της-ευρωζώνης-μπορεί-πλέον-να-είναι-σε-θέση-να-αντέξει-ελαφρώς-υψηλότερα-επιτόκια

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η οικονομία της ευρωζώνης μπορεί πλέον να είναι σε θέση να αντέξει ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια χωρίς να χάσει την ορμή της.

Ο Λέιν δήλωσε ότι το ανώτερο άκρο του ουδέτερου εύρους για το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, το οποίο ούτε τονώνει ούτε περιορίζει την ανάπτυξη, έχει αυξηθεί από 2,25% σε 2,50% με βάση τις τιμές της αγοράς ομολόγων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι δηλώσεις του μπορούν να εκληφθούν ως ένδειξη ότι η ΕΚΤ, η οποία αύξησε το κόστος δανεισμού την περασμένη εβδομάδα για να ανακόψει την αύξηση του πληθωρισμού που τροφοδοτείται από την ενέργεια, μπορεί να αντέξει οικονομικά να αυστηροποιήσει περαιτέρω την πολιτική της χωρίς να βλάψει την οικονομία — αν και ο Λέιν τόνισε ότι αναφερόταν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Θα θεωρούσα τους υπολογισμούς μας για το ουδέτερο επιτόκιο ως σχετικούς με το τελικό σημείο όταν τελειώσει το σοκ», δήλωσε ο Λέιν σε μια οικονομική εκδήλωση στο Λονδίνο. «Εξετάζουμε μια σειρά μοντέλων ουδέτερου επιτοκίου και το ανώτερο άκρο αυτού του εύρους πιστεύουμε ότι έχει αυξηθεί από 2,25 σε 2,50».

Αύξηση επιτοκίου από την ΕΚΤ

Η ΕΚΤ αύξησε το βασικό της επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25% από 2% την περασμένη εβδομάδα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης για να αποτρέψει την επέκταση της αύξησης του κόστους καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν σε άλλες τιμές.

Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί απότομα στην ευρωζώνη από τότε που η Γερμανία αποκάλυψε σχέδια για περισσότερες δαπάνες στον στρατό και τις υποδομές τον χειμώνα του περασμένου έτους.

- Reuters