Με-άνοδο-έκλεισαν-οι-τρεις-βασικοί-δείκτες-της-wall-street

Ανοδικά κινήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, ανακάμπτοντας από τη χθεσινή πτώση, μετά τις ενδείξεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για πιθανή αύξηση επιτοκίων εντός του έτους, εξέλιξη που άσκησε πιέσεις στις αγορές στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,08% στις 7.500,58 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,91% στις 26.517,93 μονάδες. Ο Dow Jones κινήθηκε επίσης ανοδικά, προσθέτοντας 72,15 μονάδες ή 0,14%, κλείνοντας στις 51.564,70 μονάδες.

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Ιδιαίτερη ώθηση έδωσε ο τεχνολογικός κλάδος, με την Intel να καταγράφει άλμα 10,6% μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί με την Apple στον σχεδιασμό chips στις ΗΠΑ. Κέρδη σημείωσαν επίσης η Nvidia και η Micron Technology, ενώ ο κλάδος ημιαγωγών συνολικά ενισχύθηκε σημαντικά.

Η άνοδος αποδίδεται τόσο στις προσδοκίες για ανάπτυξη που σχετίζεται με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη όσο και στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία, όπως η αγορά εργασίας και οι λιανικές πωλήσεις.

Την ίδια στιγμή, η αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από την αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική, μετά τη συνεδρίαση της Fed υπό τον νέο πρόεδρο Kέβιν Γουόρς, όπου οι προβλέψεις (“dot plot”) έδειξαν ότι αρκετά μέλη βλέπουν πιθανές αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2026, ενώ η πιο «σκληρή» ρητορική για την τιθάσευση του πληθωρισμού ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών.

Παρά τις διακυμάνσεις, οι δείκτες έκλεισαν την εβδομάδα σε θετικό έδαφος, με τον S&P 500 να καταγράφει την 11η ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες 12.