Νέα καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από το Smoke Free Greece: «Πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση στα παιδιά μας»

Το Smoke Free Greece, μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ανακοινώνει την έναρξη νέας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με ειδική χορηγία από το Behrakis Foundation Boston MA, με κεντρικό μήνυμα: «Πριν η νικοτίνη γίνει εξάρτηση στα παιδιά μας».

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Στόχος της καμπάνιας είναι να ενεργοποιήσει γονείς, εκπαιδευτικούς και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ελλάδα για την προστασία των παιδιών από την εξάρτηση στη νικοτίνη. Η Ελλάδα παραμένει από τις χώρες με υψηλά ποσοστά καπνίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν έχει ακόμα εξαπλωθεί στον ίδιο βαθμό στην Ελλάδα — και αυτό αποτελεί ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρώτη επαφή με προϊόντα νικοτίνης ξεκινά συχνά από την ηλικία των 10 ετών, και αυτό που αρχίζει ως περιέργεια, καταλήγει σε εξάρτηση. Η προστασία των παιδιών δεν είναι επιλογή. Είναι ανάγκη.

Στιγμιότυπο από τη Συνέντευξη Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος.

Η Πορεία και το Έργο του Smoke Free Greece

Από το 2009, η πρωτοβουλία έχει επιδείξει σημαντικό έργο χτισμένο σε βάθος χρόνου:

Έχει διοργανώσει 15 πανελλήνια μαθητικά συνέδρια και έχει δραστηριοποιηθεί εκπαιδευτικά σε σχολεία, κοινότητες και φορείς σε όλη την Ελλάδα.

και έχει δραστηριοποιηθεί εκπαιδευτικά σε σχολεία, κοινότητες και φορείς σε όλη την Ελλάδα. Περισσότεροι από 8.000 μαθητές έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, θεατρικά και μουσικά δρώμενα.

έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, θεατρικά και μουσικά δρώμενα. 12.000 παιδιά έλαβαν μέρος στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς.

Η νέα καμπάνια επιδιώκει την κοινωνική αντίδραση και ενώνει γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας και πολίτες. Συνοδεύεται από την ολική ανανέωση της ψηφιακής παρουσίας του Smoke Free Greece (νέο website, social media, νέα οπτική ταυτότητα), με στόχο το μήνυμα να φτάσει σε 500.000 ανθρώπους έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος – Τοποθετήσεις

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας:

Παρασκευή Κατσαούνου (Πρόεδρος Επιτροπής Δημόσιας Υγείας Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας):

«Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν είναι αθώα προϊόντα και δεν πρέπει να θεωρούνται ασφαλή για τους νέους. Η συμβολή της πολιτείας είναι καθοριστική μέσα από την αποτελεσματική ρύθμιση των νέων καπνικών και νικοτινούχων προϊόντων»

Αθανάσιος Τρίκας (Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Kαρδιολογικής Εταιρείας, Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας):

«Οφείλουμε να δώσουμε έμφαση όχι μόνο στη διακοπή του καπνίσματος, αλλά και στην πρόληψη της έναρξης χρήσης νικοτίνης από τους νέους, απέναντι στην αυξανόμενη διάδοση των ηλεκτρονικών τσιγάρων»

Παναγιώτης Μπεχράκης (Τέως αναπλ. καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Harvard, Πρόεδρος ENSP):

«Η συστηματική έκθεση παιδιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας σε προϊόντα νικοτίνης οδηγεί σε ανάπτυξη φαρμακευτικής εξάρτησης. Τα παιδιά δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Εμείς μπορούμε»

Ευάγγελος Φιλόπουλος (Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας):

«Όσοι ασθενείς διέκοψαν το κάπνισμα είχαν επιμήκυνση της επιβίωσής τους κατά 25-30%. Γι’ αυτό η Ε.Α.Ε. ξεκινά μία συντονισμένη εκστρατεία με ειδικά φυλλάδια ενημέρωσης, την ιστοσελίδα stopkapnisma.gr και τη γραμμή διακοπής 215-215-2121»

Επισκεφθείτε το SmokeFreeGreece.gr