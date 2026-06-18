Πλαστικά Θράκης: Σημαντική αύξηση κερδών με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Πλαστικά Θράκης παρουσίασε αυξημένες πωλήσεις και κέρδη.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μακροοικονομικό περιβάλλον τους πρώτους δύο μήνες του έτους παρέμεινε όμοιο με τον προηγούμενο, με τη ζήτηση να παραμένει συγκρατημένη και τους κύριους παράγοντες αβεβαιότητας να συνεχίζουν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, η έναρξη της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή είχε σημαντική επίδραση στις αγορές, προκαλώντας απότομη αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και αύξηση της αβεβαιότητας σχετικά με τη διαθεσιμότητα υλικών και προϊόντων. Η προτεραιότητα στις αγορές στράφηκε στη διασφάλιση επάρκειας υλικών και προϊόντων, ανεξαρτήτως των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ζήτησης.

Ο Όμιλος, εκμεταλλευόμενος τις στρατηγικές του επενδύσεις και τις επιχειρησιακές του δυνατότητες, διασφάλισε τη συνεχή επάρκεια πρώτων υλών και την αδιάλειπτη υποστήριξη των πελατών του, διατηρώντας την ομαλή εκτέλεση παραγγελιών χωρίς καθυστερήσεις, παρά τις διαταραχές στις αγορές.

Στους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου, η ζήτηση στο τμήμα των Τεχνικών Υφασμάτων παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με ενδείξεις σταθεροποίησης, ενώ στο τμήμα της Συσκευασίας παρέμεινε σε σταθερά αυξημένα επίπεδα.

Οι συνθήκες της αγοράς κατά το Α’ τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Η ζήτηση στους κύριους τομείς τελικών αγορών παραμένει σταθερή.

Το κόστος των πρώτων υλών τους πρώτους δύο μήνες κυμάνθηκε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους και ακολούθως υπήρξε σημαντική αύξηση.

Το κόστος ενέργειας παρέμεινε σε υψηλά, αλλά σταθερά επίπεδα.

Σημαντικές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο μεταφορικό κόστος και στο κόστος εισροών μετά την έναρξη της πολεμικής σύρραξης.

Τα επιτόκια δανεισμού δεν παρουσίασαν ουσιώδεις μεταβολές.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ήταν €100,3 εκατ., σε σύγκριση με €96,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 4,0%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των πωληθέντων όγκων κατά 5,3%, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπορική δυναμική και ανθεκτικότητα του Ομίλου σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €15,1 εκατ., έναντι €9,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 64,9%. Το EBIT διαμορφώθηκε στα €7,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 220,3%.

Η ουσιαστική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους αποδίδεται κυρίως σε διαρθρωτικούς παράγοντες, όπως:

• Η συνεχής αύξηση των πωληθέντων όγκων και η ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας.

• Η βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και η αυξημένη προστιθέμενη αξία των πωλήσεων.

• Η αξιοποίηση της διευρυμένης παραγωγικής δυναμικότητας, αποτέλεσμα επενδύσεων προηγούμενων ετών.

• Η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα προσαρμογής του Ομίλου στις διαμορφωθείσες συνθήκες της αγοράς, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της γεωπολιτικής κρίσης.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εξέλιξη στα καθαρά αποτελέσματα, με τα κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €5,4 εκατ., σε σύγκριση με €0,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,1177, έναντι €0,0105 το Α’ Τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποτυπώνοντας την ενίσχυση της συνολικής χρηματοοικονομικής επίδοσης του Ομίλου.

Στον τομέα των δραστηριοτήτων, ο κλάδος της Συσκευασίας παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρή απόδοση, με αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17,8% και σχεδόν διπλασιασμό του EBITDA, το οποίο ενισχύθηκε κατά 97,3%. Ο κλάδος των Τεχνικών Υφασμάτων, παρά τη συγκρατημένη ζήτηση σε ορισμένες αγορές, παρουσίασε βελτίωση στη μικτή κερδοφορία και αύξηση EBITDA κατά 38,8%, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη λειτουργική συνεισφορά των βασικών τομέων δραστηριότητας του Ομίλου.

Επισημαίνεται ότι η συνεισφορά των δραστηριοτήτων στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία στα αποτελέσματα του τριμήνου είναι περιορισμένη, λόγω της ενοποίησης μόνο για μέρος της περιόδου.

Η παραπάνω εξέλιξη υποδεικνύει τη δυνατότητα του Ομίλου να βελτιώνει την απόδοσή του, ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και διαταραχών της αγοράς, αξιοποιώντας το επιχειρηματικό του μοντέλο, τη γεωγραφική του διασπορά και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του.

Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική θέση, ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε σε €71,1 εκατ., σε σύγκριση με €56,9 εκατ. στο τέλος του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση εξαγορών και στη διανομή προμερίσματος, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν ισχυρές (€12,1 εκατ.).

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2026, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, κ. Δ. Μαλάμος, δήλωσε:

«Το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική και ανθεκτικότητα του Ομίλου σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και γεωπολιτικών προκλήσεων. Η σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας αντανακλά τη σταθερή εμπορική μας πορεία, τη βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και την αποτελεσματική αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Ομίλου μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις ανάγκες των πελατών μας και να διασφαλίζουμε τη συνεχή λειτουργία μας ακόμη και σε συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας. Διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της χρονιάς, με προτεραιότητα τη διατήρηση της αναπτυξιακής μας πορείας και την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής μας θέσης.»

Προοπτικές Ομίλου

Με την έναρξη του δεύτερου τριμήνου του 2026, η διεθνής συγκυρία συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να επηρεάζουν το κόστος, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη λειτουργία των αγορών. Ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή του συνέχεια.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία του δεύτερου τριμήνου του 2026 θα υπερβεί την αντίστοιχη περίοδο του 2025, διατηρώντας τη θετική τάση που καταγράφηκε κατά το πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η ασφαλής πρόβλεψη για τα αποτελέσματα του συνόλου της χρήσης, λόγω της αδυναμίας εκτίμησης της διάρκειας και της έντασης των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των αποτελεσμάτων έως τώρα και τη λειτουργική ετοιμότητα του Ομίλου, εκτιμάται ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για τη διατήρηση βελτιωμένων επιπέδων συγκρίσιμης λειτουργικής κερδοφορίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος.