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    Ρωσία:-Κανονικά-ο-εφοδιασμός-καυσίμων-στην-Μόσχα
    Ρωσία: Κανονικά ο εφοδιασμός καυσίμων στην Μόσχα

    Ρωσία: Κανονικά ο εφοδιασμός καυσίμων στην Μόσχα

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Ρωσία: Κανονικά ο εφοδιασμός καυσίμων στην Μόσχα

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    SHUTTERSTOCK

    Μετά την ουκρανική επίθεση με drones

    Ο εφοδιασμός της Μόσχας με πετρελαϊκά προϊόντα και η λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων στην ρωσική πρωτεύουσα «συνεχίζονται κανονικά», μετά την μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφεραν οι αρχές.

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