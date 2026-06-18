Ρωσία:-Κανονικά-ο-εφοδιασμός-καυσίμων-στην-Μόσχα

Ο εφοδιασμός της Μόσχας με πετρελαϊκά προϊόντα και η λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων στην ρωσική πρωτεύουσα «συνεχίζονται κανονικά», μετά την μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφεραν οι αρχές.

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ