Ρωσία: Κανονικά ο εφοδιασμός καυσίμων στην Μόσχα
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Μετά την ουκρανική επίθεση με drones
Ο εφοδιασμός της Μόσχας με πετρελαϊκά προϊόντα και η λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων στην ρωσική πρωτεύουσα «συνεχίζονται κανονικά», μετά την μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφεραν οι αρχές.
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