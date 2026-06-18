«Σε-καμία-περίπτωση-δεν-συνιστούν-παρέκκλιση-από-το-σοσιαλιστικό-σχέδιο»:-Σχεδόν-200-μεταρρυθμίσεις-υπέρ-της-ελεύθερης-αγοράς-στην-Κούβα

Ο πρωθυπουργός της Κούβας, Μανουέλ Μαρέρο, παρουσίασε την Πέμπτη ένα εκτεταμένο πακέτο σχεδόν 200 μεταρρυθμίσεων ελεύθερης αγοράς, με στόχο να βγάλει τη χώρα από τη σοβαρή κρίση που συνδέεται με τον αμερικανικό αποκλεισμό καυσίμων.

Ο Μαρέρο ανέλυσε 176 μεταρρυθμίσεις, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από το τραπεζικό σύστημα, τους μισθούς και την ιδιοκτησία επιχειρήσεων έως τις ξένες επενδύσεις και τη γεωργία, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης ομιλίας του στην Εθνοσυνέλευση.

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Οι βασικές αλλαγές, οι οποίες για την ιστορία της Κούβας χαρακτηρίζονται «ριζικές», επικεντρώνονται στον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην κουβανική οικονομία. Για πρώτη φορά θα επιτραπεί η λειτουργία ιδιωτικών εταιρειών με πάνω από 100 εργαζομένους. Οι Κουβανοί θα μπορούν να κατέχουν περισσότερες από μία εταιρεία, θα επιτραπεί η λειτουργία ιδιωτικών τραπεζών και οι ξένες επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα θα επιτρέπονται.

Ο τουρισμός, η γεωργία και η αγορά συναλλάγματος είναι μεταξύ των τομέων που θα ανοίξουν σε ιδιώτες επενδυτές, είτε Κουβανούς είτε ξένους.

Αν και επί τους παρόντος δεν έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ έχει καλέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα να μην καθυστερήσει τις δύσκολες αποφάσεις. Η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν συμπίπτει με την αυξημένη οικονομική πίεση από τις ΗΠΑ και έρχεται εν μέσω τακτικών διακοπών ρεύματος και άλλων ελλείψεων πόρων στο νησί.

Ο πρόεδρος της χώρας και ο πρώτος γραμματέας του μοναδικού νόμιμου πολιτικού κόμματός της, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, παρουσίασε για πρώτη φορά τα σχέδια στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Την Τετάρτη έγινε έκτακτη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας, προκειμένου να αξιολογηθούν οι προτάσεις, που τελικά ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Το Κομμουνιστικό κόμμα ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αλλαγές αποτελούν «έκφραση της λογικής της ανάπτυξης στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο» και επέμεινε ότι «σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν παρέκκλιση από το σοσιαλιστικό σχέδιο». Πριν ανακοινωθούν οι μεταρρυθμίσεις υπέρ της ελεύθερης αγοράς ενημερώθηκε και της ενέκρινε ο 95χρονος Ραούλ Κάστρο, ένα πρόσωπο που εξακολουθεί να θεωρείται ευρέως ως η συμβολική δύναμη πίσω από την εξουσία.

Ο Κάστρο «συμφωνεί πλήρως» με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που πρότεινε ο Ντίας-Κανέλ και είναι «πεπεισμένος ότι οι καλύτερες ιδέες προκύπτουν πάντοτε από τη συλλογική ανάλυση και ακόμη και από τις διαφορές απόψεων», δήλωσε στην Εθνοσυνέλευση το μέλος του Πολιτικού Γραφείου Χοσέ Αμάδο Ρικάρδο Γκέρα.