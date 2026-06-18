Στελέχη-της-Κομισιόν-επισκέφτηκαν-τις-εγκαταστάσεις-της-Ελληνικό-Μετρό-στη-Θεσσαλονίκη

Επίσκεψη στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε, την περασμένη Τρίτη (16/6) στις εγκαταστάσεις της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη.

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Επίσκεψη στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε, την περασμένη Τρίτη (16/6) στις εγκαταστάσεις της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Nicola de Michelis, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Υλοποίησης Προγραμμάτων, και κ. Κωνσταντίνος Νιάφας, υπεύθυνος Προγραμμάτων για την Ελλάδα και την Κύπρο, επισκέφθηκαν τα γραφεία της εταιρείας και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας στο Αμαξοστάσιο της Πυλαίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κ. Χρήστος Φαφούτης, παρουσίασε την πορεία και τον σχεδιασμό των έργων Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων στην υλοποίηση των έργων υποδομής.

Στην επίσκεψη συμμετείχε επίσης ο Διευθυντής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027”, κ. Δημήτρης Πάλλας.

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