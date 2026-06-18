Στρατηγική συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με την SAP στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού

Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την SAP ανακοινώνει μια στρατηγική συνεργασία που εντάσσει την Τράπεζα στο επίκεντρο του παγκόσμιου ψηφιακού δικτύου SAP Multi-Bank Connectivity (MBC), ενισχύοντας σημαντικά τις ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

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Με την ένταξή της στο δίκτυο MBC, η Εθνική Τράπεζα γίνεται μέρος ενός διεθνούς οικοσυστήματος κορυφαίων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως οι JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Citibank, Commonwealth Bank of Australia, Banco Santander, BBVA, BNP Paribas και Deutsche Bank. Η αξιοποίηση του δικτύου MBC αναβαθμίζει ουσιαστικά την εμπειρία των εταιρικών πελατών της.

Η δημιουργία άμεσης αξίας για τις επιχειρήσεις είναι βασικός στόχος αυτής της συνεργασίας. Η ένταξη της Εθνικής Τράπεζας στην πλατφόρμα της SAP μειώνει την τεχνική πολυπλοκότητα, προσφέροντας στους πελάτες μία απρόσκοπτη διασύνδεση και άμεσες λειτουργικές λύσεις. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από χρονοβόρες διαδικασίες υλοποίησης, αποκτώντας σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα της ρευστότητάς τους μέσω του SAP ERP, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Η συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με την SAP παρέχει στα ελληνικά επιχειρηματικά σχήματα τα απαραίτητα εχέγγυα για να διακριθούν στη σύγχρονη Διασυνδεδεμένη Οικονομία.

Ο κ. Γιώργος Μαρίνος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Καινοτομίας και Ψηφιακών Συνεργασιών της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: « Η συνεργασία μας με τη SAP είναι ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός ανοικτού και διασυνδεδεμένου ψηφιακού οικοσυστήματος υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις. Μέσω του SAP Multi-Bank Connectivity, επιτρέπουμε στους εταιρικούς πελάτες μας να ενσωματώνουν απευθείας τις τραπεζικές υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας στα επιχειρησιακά τους συστήματα, αυτοματοποιώντας κρίσιμες διαδικασίες πληρωμών και διαχείρισης ρευστότητας. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους τεχνολογικούς οργανισμούς, δημιουργώντας λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.»

Η κ. Λίνα Γρηγοράτου, Chief Operating Officer – SAP Hellas, Cyprus & Malta, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε την Εθνική Τράπεζα στο παγκόσμιο δίκτυο του SAP Multi-Bank Connectivity. Αυτή η σημαντική συνεργασία αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των τεχνολογικών καινοτομιών στην υποστήριξη της επιχειρηματικής αριστείας και ανταγωνιστικότητας. Πιστοί στη στρατηγική μας για τη δημιουργία ισχυρών, ψηφιακών επιχειρησιακών δικτύων, υποδεχόμαστε την απόφαση της Εθνικής Τράπεζας να συμμετάσχει στην κοινότητα Multi-Bank Connectivity, καθιστώντας την Ελλάδα τη δέκατη χώρα παγκοσμίως με τράπεζα μέλος, αναδεικνύοντας παράλληλα και το συνεχώς βελτιούμενο επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας της χώρας».