Συμφωνία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας: Ο Όμιλος Διρχαλίδη εξαγόρασε τη ΒΙΟΠΑΡ

Η AD Pallets Μονοπρόσωπη Α.Ε., κύρια εταιρεία του Ομίλου Διρχαλίδη, ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΒΙΟΠΑΡ, που ανήκει στον Όμιλο Ravago, ενισχύοντας τη στρατηγική της θέση σε τομείς που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, την αξιοποίηση ξύλου και βιομάζας, καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση πρώτων υλών.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου Διρχαλίδη, επεκτείνοντας την παρουσία του σε τομείς που σχετίζονται με την ανάκτηση, επεξεργασία και αξιοποίηση υλικών, εστιάζοντας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω πρακτικών που διευκολύνουν τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Η AD Pallets δραστηριοποιείται από το 1978 στον τομέα της κατασκευής και εμπορίας προϊόντων συσκευασίας, όπως παλέτες και ξυλοκιβώτια, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες εμπορίας, επισκευής, κατασκευής και ενοικίασης παλετών. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει επίσης προϊόντα βιομάζας και στερεών καυσίμων. Σύμφωνα με την εταιρεία, είναι ο μοναδικός τελικός αποδέκτης ανακυκλωμένου ξύλου στην Ελλάδα, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης ξύλινων υλικών.

Η ΒΙΟΠΑΡ μέχρι σήμερα ανήκε στον Όμιλο Ravago, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς στους τομείς της διανομής, μεταπώλησης, compounding και ανακύκλωσης πλαστικών, δομικών υλικών και ελαστομερών πρώτων υλών.

Η συμβολή της Metis Group ήταν καθοριστική κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, λειτουργώντας ως στρατηγικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου Διρχαλίδη, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και στον τομέα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A).

Η χρηματοοικονομική υποστήριξη της συναλλαγής προήλθε από την Optima bank, συμβάλλοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς και στην υλοποίηση ενός σημαντικού επενδυτικού έργου για τον Όμιλο Διρχαλίδη. Αυτή η συναλλαγή είναι ακόμα ένα παράδειγμα της μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του Ομίλου Διρχαλίδη και του Ομίλου της Optima bank, η οποία έχει οικοδομηθεί μέσα από την πολυετή συνεργασία του Ομίλου με την Optima factors και έχει εξελιχθεί σε μια ευρύτερη τραπεζική σχέση που υποστηρίζει τους αναπτυξιακούς τους στόχους.

Η εξαγορά της ΒΙΟΠΑΡ εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου Διρχαλίδη για συνεχή ανάπτυξη, ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και δημιουργία νέων προοπτικών αξιοποίησης υλικών και πόρων με όρους βιωσιμότητας, καινοτομίας και μακροπρόθεσμης αξίας.

Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Αλέξανδρος Βήττος, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Διρχαλίδη, τόνισε τη στρατηγική σημασία της συναλλαγής για τη περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην κυκλική οικονομία, την αξιοποίηση βιομάζας και τη βιώσιμη διαχείριση πρώτων υλών, δηλώνοντας:

«Η ολοκλήρωση αυτής της εξαγοράς αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλό μας και εντάσσεται στη στρατηγική μας για περαιτέρω ανάπτυξη σε τομείς που προάγουν την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων. Η επιτυχία αυτής της συναλλαγής είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων και της κοινής προσήλωσης στην επίτευξη ενός φιλόδοξου στόχου.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Optima bank και ιδιαίτερα στην ομάδα του wholesale banking για την εμπιστοσύνη, την άριστη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Επίσης, ευχαριστώ θερμά τον κ. Βασίλη Καρανάσο και την ομάδα της Metis Group για τον επαγγελματισμό, τη στρατηγική καθοδήγηση και την αφοσίωσή τους στην υποστήριξη του Ομίλου μας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Επιπλέον, ευχαριστώ την κα. Φινοκαλιώτη Κατερίνα της Δικηγορικής Εταιρείας Φινοκαλιώτη για την επαγγελματική νομική υποστήριξη και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής, καθώς και τον κ. Πέτρο Μπογράκο για την πολύτιμη λογιστική και φορολογική υποστήριξη.

Αυτή η συναλλαγή δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για το μέλλον και ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δραστηριότητες που παράγουν μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία».