Συνεργασία της BayWa r.e. με την MES Energy για έργο ενεργειακής αποθήκευσης στον Αστακό Ξηρομέρου

Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρείχε 10 συστήματα αποθήκευσης ενέργειας Huawei LUNA2000-215 Smart String ESS στην MES Energy S.A. για ένα έργο C&I αποθήκευσης ενέργειας στον Αστακό Ξηρομέρου, με συνολική χωρητικότητα 2,15 MWh.

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Το συγκεκριμένο σύστημα υποστηρίζει εφαρμογές load shifting και peak shaving, συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και της εξάρτησης από το δίκτυο, ενώ ενισχύει την ιδιοκατανάλωση, βελτιώνοντας τη διαχείριση των ενεργειακών ροών.

Η συνεργασία της BayWa r.e. με τη Huawei επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια και ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο εταιρειών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία διαρκεί πάνω από δέκα χρόνια και υποστηρίζει την επιτυχή υλοποίηση πολύπλοκων βιομηχανικών έργων αποθήκευσης ενέργειας με υψηλές απαιτήσεις.

Η BayWa r.e., ως συνδετικός κρίκος μεταξύ κατασκευαστή και εγκαταστάτη, προσθέτει αξία στην εφοδιαστική αλυσίδα των έργων, προμηθεύοντας φωτοβολταϊκό εξοπλισμό από κορυφαίους παραγωγούς παγκοσμίως, στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MES Energy S.A., Κωστής Τερζής, δήλωσε: «Η αποθήκευση ενέργειας είναι κρίσιμος παράγοντας για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μεγιστοποίηση της αξίας των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το έργο αυτό αποτελεί σημαντική επιτυχία για τη MES Energy, καθώς με συνολική χωρητικότητα 2,15 MWh είναι μεταξύ των μεγαλύτερων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας στην κατηγορία C&I στην Ελλάδα.

Η συνεργασία μας με τη BayWa r.e. και τη Huawei ήταν καθοριστική για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου με υψηλές τεχνικές απαιτήσεις, προσφέροντας αυξημένη ενεργειακή ευελιξία, αξιοπιστία και μακροχρόνια αξία στον τελικό πελάτη».