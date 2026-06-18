Συνεργασία Revolut και Wolt στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών

Η Revolut, η διεθνής fintech με πληθυσμό άνω των 75 εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως και περισσότερους από 750.000 επιχειρηματικούς πελάτες, ανακοίνωσε σήμερα μια νέα συνεργασία στον τομέα των πληρωμών με τη Wolt, μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές υπηρεσίες παράδοσης κατ’ απαίτηση.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για πρώτη φορά, εκατομμύρια χρήστες της Wolt θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Revolut Pay για μια πιο απλή εμπειρία πληρωμής με ένα μόνο κλικ, πλήρως προστατευμένη μέσω βιομετρικής ταυτοποίησης.

Η συνεργασία ενώνει στρατηγικά δύο κορυφαίες πλατφόρμες που στοχεύουν στην αναβάθμιση και απλοποίηση της εμπειρίας του πελάτη. Επιπλέον, προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα συνεργασία που προσφέρει δωρεάν συνδρομές Wolt+ στους πελάτες της Revolut που διαθέτουν τα προγράμματα Premium, Metal και Ultra.

Με σχεδόν 9 εκατομμύρια χρήστες της Revolut παγκοσμίως να πραγματοποιούν αγορές μέσω της εφαρμογής της Wolt και πάνω από 23 εκατομμύρια συναλλαγές τον τελευταίο χρόνο, η ενσωμάτωσή αυτή αντιπροσωπεύει τη στρατηγική της Revolut να είναι παρούσα εκεί όπου οι χρήστες κάνουν τις καθημερινές τους αγορές, προσφέροντας έναν πιο γρήγορο και ασφαλή τρόπο πληρωμής για παραγγελίες φαγητού και προϊόντων σούπερ μάρκετ.

Η επιλογή του Revolut Pay κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς, σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, επιτρέπει στους πελάτες να ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και με ασφάλεια. Στο στάδιο της πληρωμής, οι χρήστες μεταφέρονται αυτόματα στην εφαρμογή της Revolut, όπου εγκρίνουν τη συναλλαγή με ένα μόνο κλικ, με την υποστήριξη προηγμένης βιομετρικής ασφάλειας.

Πέρα από την ταχύτητα, η συνεργασία προσφέρει σημαντικά προνόμια επιβράβευσης μέσω του προγράμματος RevPoints, του πρώτου πανευρωπαϊκού προγράμματος επιβράβευσης για χρεωστικές κάρτες.

Από τις 18 Ιουνίου έως τις 18 Ιουλίου, οι χρήστες θα κερδίζουν πενταπλάσια RevPoints για κάθε αγορά στη Wolt, τα οποία μπορούν να εξαργυρώσουν άμεσα για εκπτώσεις στις επόμενες παραγγελίες τους, καθώς και για αεροπορικά μίλια, διαμονές και δραστηριότητες μέσω της εφαρμογής Revolut. Μετά τον πρώτο μήνα, οι χρήστες θα συνεχίζουν να λαμβάνουν διπλάσια RevPoints από όλες τις αγορές τους στη Wolt.

Η τεχνολογία του Revolut Pay επιτρέπει στους εμπόρους, όπως η Wolt, να αυξάνουν τα ποσοστά ολοκλήρωσης των αγορών (conversion rates), πετυχαίνοντας μέσο ποσοστό έγκρισης συναλλαγών 98,5% και ποσοστό εγκατάλειψης πληρωμής κάτω από 5%, ενώ υποστηρίζει συναλλαγές σε πάνω από 33 νομίσματα.

Ο Alex Codina, Γενικός Διευθυντής του τμήματος Πληρωμών της Revolut, δήλωσε: «Η νέα συνεργασία με τη Wolt αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Revolut μετατρέπει τις καθημερινές δαπάνες σε ουσιαστικό όφελος για τους χρήστες.

Η χρήση του Revolut Pay στη Wolt δεν εξασφαλίζει μόνο μια γρήγορη και ασφαλή διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς, αλλά είναι και ένας τρόπος για τους πελάτες να χρηματοδοτούν τις επόμενες αγορές φαγητού, τις διακοπές ή τις δραστηριότητες που επιθυμούν να απολαύσουν, μέσω των καθημερινών τους συνηθειών.

Η Revolut, όπως και η Wolt, δεσμεύεται να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για τους πελάτες, καθιστώντας αυτή τη συνεργασία μια φυσική εξέλιξη, καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας στον τομέα του delivery».