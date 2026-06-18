Συνεχίζει-να-υστερεί-η-Ελλάδα-σε-δείκτες-της-Ψηφιακής-Δεκαετίας

Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε κρίσιμους δείκτες της Ψηφιακής Δεκαετίας, παρότι καταγράφει από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και σχεδόν καθολική κάλυψη 5G.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση «State of the Digital Decade 2026» (Κατάσταση της Ψηφιακής Δεκαετίας 2026) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες.

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Η εικόνα που αποτυπώνεται είναι αντιφατική. Η χώρα επιταχύνει τις επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, αλλά εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικές υστερήσεις στις ψηφιακές δεξιότητες, στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Στη συνδεσιμότητα η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ετήσιας ανάπτυξης στην Ευρώπη στις οπτικές ίνες. Η κάλυψη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN – Very High Capacity Networks) ανήλθε στο 59,8%, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 29,7%, ωστόσο παραμένει αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνει το 85,5%. Αντίστοιχα, η κάλυψη FTTP (Fibre to the Premises) διαμορφώθηκε επίσης στο 59,8%, έναντι 74,1% στην ΕΕ. Παρά την απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η Ελλάδα ξεπέρασε τον εθνικό στόχο που είχε θέσει για το 2025, ο οποίος προέβλεπε κάλυψη 51%, τόσο στα δίκτυα FTTP όσο και στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Η δυναμική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια δεν αναιρεί τις σημαντικές αποκλίσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Αντίθετα, στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας η χώρα βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με κάλυψη 5G 99,5% έναντι 96,8% στην ΕΕ.

Παράλληλα, η Ελλάδα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση ως κόμβος μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, προωθώντας έργα υποθαλάσσιων καλωδίων και προσελκύοντας επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των ψηφιακών υποδομών της.

Θετική είναι και η εικόνα στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις βαθμολογούνται με 86 μονάδες έναντι 88,6 στην ΕΕ, ενώ οι υπηρεσίες προς τους πολίτες συγκεντρώνουν 79,4 μονάδες έναντι 84,6. Στους ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας η Ελλάδα ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με επίδοση 93,8 μονάδων έναντι 86,5.

Το μεγαλύτερο χάσμα καταγράφεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Μόλις το 56% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαθέτει τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ ανέρχεται σε 71,4%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud), όπου η Ελλάδα βρίσκεται στο 21,3% έναντι 46,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην τεχνητή νοημοσύνη. Μόλις το 8,9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί εφαρμογές AI, ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου (20%). Η χώρα καταγράφει μάλιστα ετήσια μείωση 9%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνεται αύξηση 48%.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι ο αργός ρυθμός ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων κινδυνεύει να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, περιορίζοντας την ικανότητά της να αξιοποιήσει νέες τεχνολογίες και καινοτόμα εργαλεία.

Εξίσου ανησυχητική είναι η εικόνα στις ψηφιακές δεξιότητες. Το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 16 έως 74 ετών που διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες διαμορφώνεται στο 51%, έναντι 60,4% στην ΕΕ, ενώ καταγράφεται και ετήσια υποχώρηση 1,4%. Την ίδια περίοδο ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 4,3%, με τη μεγαλύτερη επιδείνωση στην Ελλάδα να εντοπίζεται στις ηλικιακές ομάδες άνω των 34 ετών. Οι ειδικοί Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αντιστοιχούν μόλις στο 2,5% της συνολικής απασχόλησης, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 5%.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές συστάσεις προς τη χώρα επικεντρώνονται σε τέσσερις άξονες: επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών και της μετάβασης από τα δίκτυα χαλκού σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, ενίσχυση της ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ταχύτερη υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και αντιστροφή της πτωτικής πορείας στις ψηφιακές δεξιότητες, με έμφαση στις μεγαλύτερες ηλικίες, στα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και στους κατοίκους αγροτικών περιοχών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην προσέλκυση περισσότερων ειδικών ΤΠΕ και στη στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Παρά τις αδυναμίες αυτές, η έκθεση καταγράφει μια σειρά πρωτοβουλιών που φιλοδοξούν να ενισχύσουν το ψηφιακό αποτύπωμα της χώρας τα επόμενα χρόνια. Το 2025 απέκτησε επίσημη νομική υπόσταση το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης «Pharos», ενώ προωθούνται επενδύσεις σε κβαντικές επικοινωνίες, ημιαγωγούς και κέντρα δεδομένων. Στα θετικά στοιχεία περιλαμβάνεται επίσης η πρόοδος στους κόμβους υπολογιστικής αιχμής (edge nodes), όπου η Ελλάδα διαθέτει ήδη 89 κόμβους έναντι εθνικού στόχου 95 έως το 2030.

Παράλληλα, η χώρα συντονίζει έργο που θα συνδέει τις εθνικές υποδομές κβαντικών επικοινωνιών τεσσάρων κρατών-μελών και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αφορούν τα τσιπ, τους υπερυπολογιστές και τις ψηφιακές υποδομές, επενδύοντας σε τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης.