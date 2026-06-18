Το-bbc-θα-καταργήσει-550-θέσεις-εργασίας-έως-τον-Μάρτιο-του-2027

Ο επικεφαλής του BBC ανακοίνωσε σήμερα την κατάργηση περίπου 550 θέσεων εργασίας έως τον Μάρτιο του 2027, μεταξύ άλλων μέσω απολύσεων, στο πλαίσιο του σχεδίου περικοπών 2.000 θέσεων απασχόλησης σε διάστημα 3 ετών, στους κόλπους του ραδιοτηλεοπτικού ομίλου που βρίσκεται σε κρίση.

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Οι απολύσεις θα επηρεάσουν διάφορα τμήματα, μεταξύ άλλων εκείνο της ενημέρωσης και των προγραμμάτων στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου αναμένεται να διακοπούν ορισμένες εκπομπές. Αυτά τα μέτρα αναμένεται να εξοικονομήσουν 160 εκατομμύρια λίρες (185 εκατομμύρια ευρώ) μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους του BBC, διευκρίνισε ο Ματ Μπρίτιν σε υπόμνημα προς το προσωπικό που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Το εύρος των οικονομιών που θα γίνουν περιλαμβάνει δύσκολες επιλογές» και «όλα τα τμήματα» θα επηρεαστούν, σύμφωνα με το πρώην στέλεχος της Google, που ανέλαβε πριν από έναν μήνα καθήκοντα στον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό όμιλο.

BBC to Cut 550 Jobs and Reduce Commissioning Spend by More Than $100 Million as Part of Savings Plan, New Director General Says https://t.co/reyz48tYFR — Variety (@Variety) June 17, 2026

Ο γενικός διευθυντής του BBC δεν διευκρίνισε ποια προγράμματα ενδεχομένως θα καταργηθούν, υπογραμμίζοντας απλά πως «τα περιεχόμενα που παρουσιάζουν την υψηλότερη προστιθέμενη αξία και τον μεγαλύτερο αντίκτυπο» θα γλυτώσουν.

«Περικοπές αυτού του μεγέθους οδηγούν αναπόφευκτα σε υποχρεωτικές απολύσεις, ακόμα κι αν θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τις αποφύγουμε όπου μπορούμε», συμπλήρωσε ο Μπρίτιν, διευκρινίζοντας πως πολλά τμήματα θα ανοίξουν προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης.

Περίπου 700 περικοπές θέσεων εργασίας θα ανακοινωθούν σε διοικητικές δομές τους επόμενους μήνες, δήλωσε ο γενικός διευθυντής, υπογραμμίζοντας πως το BBC διανύει μια «εξαιρετικά αβέβαιη περίοδο».

Ο κολοσσός των ΜΜΕ ανακοίνωσε τον Απρίλιο αυτό το σχέδιο κατάργησης 1.800-2.000 θέσεων εργασίας, ήτοι το 10% του προσωπικού του, λόγω «σημαντικών οικονομικών πιέσεων», ήτοι το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων στους κόλπους του δημόσιου φορέα τα τελευταία 15 χρόνια.

Η γενική γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Δημοσιογράφων (NUJ) Λόρα Ντέιβισον αποδοκίμασε τις «καταστροφικές» περικοπές, όχι μόνο για τους υπαλλήλους του BBC αλλά και για το βρετανικό κοινό.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός, ο οποίος έχει καταγράψει πτώση στα έσοδά του από τα τέλη πνευματικών δικαιωμάτων, στοχεύει να εξοικονομήσει 500 εκατομμύρια λίρες (575 εκατομμύρια ευρώ) τα επόμενα δύο χρόνια, από το συνολικό ετήσιο κόστος των 5 δισεκατομμυρίων λιρών.

Το BBC έχει επίσης αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια από διάφορα σκάνδαλα, συμπεριλαμβανομένου αυτού που οδήγησε στην παραίτηση του γενικού διευθυντή του, του Τιμ Ντέιβι, τον Νοέμβριο.

Ένα κορυφαίο ερευνητικό πρόγραμμα του BBC μετέδωσε μια παραπλανητική επεξεργασμένη εκδοχή μιας ομιλίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπέβαλε αγωγή για δυσφήμιση στη Φλόριντα.