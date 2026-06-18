Χατζηδάκης: Έως 10 δισ. ευρώ επιπλέον για την Ελλάδα από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας – «Τα πανεπιστήμια θα γίνουν μοχλοί ανάπτυξης»

Πρόσθετους πόρους ύψους 8 έως 10 δισ. ευρώ θα μπορούσε να εξασφαλίσει η Ελλάδα από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, εφόσον πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις κινηθούν συντονισμένα και καταθέσουν αξιόπιστες προτάσεις, επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στην εκδήλωση «Η Νέα Εποχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση», που διοργάνωσε στην Αθήνα το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο, 2028 – 2034, θα υπάρξει ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 420 δισ. ευρώ.

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Όπως ανέφερε, οι πόροι αυτοί δεν θα κατευθυνθούν σε παραδοσιακές δράσεις, αλλά σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, μέσα από τη συνεργασία επιχειρήσεων με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

«Με πληθυσμιακά και μόνο κριτήρια, στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αντιστοιχούν 8 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μισό Ταμείο Ανάκαμψης», σημείωσε.

«Δεν θα υπάρξει χρηματοδοτικό κενό»

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι το νέο Ταμείο δεν θα κατανέμεται με εθνικές ποσοστώσεις, καθώς η διαπραγμάτευση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά θα επικεντρώνεται στην έρευνα, την τεχνολογία και τη σύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις.

Όπως είπε, πλεονέκτημα θα έχουν οι προτάσεις που θα κριθούν αξιόπιστες και θα λάβουν υψηλή βαθμολογία.

«Τα κρατικά και μη κρατικά πανεπιστήμια δεν θα είναι πουθενά στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα, χώροι όπου κάποιοι θα κάνουν μαθήματα και κάποιοι θα νοικιάζουν τα σπίτια τους. Θα γίνουν μοχλοί τοπικής και εθνικής ανάπτυξης, μέσω της καινοτομίας και μέσω δράσεων που έχουν προστιθέμενη αξία», τόνισε.

Παράλληλα, απέρριψε την εκτίμηση ότι μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης θα υπάρξει χρηματοδοτικό κενό. Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση τις τελευταίες προτάσεις, στην Ελλάδα αντιστοιχούν για την επόμενη περίοδο 49,5 δισ. ευρώ, έναντι 57,5 δισ. ευρώ στην τρέχουσα περίοδο, συν ένα πακέτο δανείων και τις χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Αξιολόγηση, μη κρατικά πανεπιστήμια και ξένοι φοιτητές

Αναφερόμενος στην ανώτατη εκπαίδευση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε σε δύο αλλαγές που, όπως είπε, έχουν ήδη γίνει: την αξιολόγηση των πανεπιστημίων μέσω της εθνικής αρχής και τη συνύπαρξη κρατικών και μη κρατικών πανεπιστημίων.

Σημείωσε ακόμη ότι έχει θεσπιστεί ο θεσμός των βιομηχανικών διδακτορικών, που φέρνει πιο κοντά τα πανεπιστήμια με τις επιχειρήσεις, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και βιομηχανικά μεταπτυχιακά.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στην προσέλκυση ξένων φοιτητών και στις συνεργασίες ελληνικών πανεπιστημίων με ιδρύματα του εξωτερικού. Όπως είπε, τα πανεπιστήμια, ιδίως σε νησιωτικές περιοχές και τουριστικούς προορισμούς, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και το καλοκαίρι για προγράμματα ξένων φοιτητών και μαθητών.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι η Ελλάδα να κινηθεί στην κατεύθυνση της μετατροπής της σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, κατά το παράδειγμα της Κύπρου.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης άσκησε κριτική και στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για έλλειψη σοβαρότητας ως προς τη στάση της απέναντι στα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

Όπως είπε, ενώ συμφωνεί με την ύπαρξή τους, δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την πρόταση της κυβέρνησης, παρότι αυτή κινείται, όπως υποστήριξε, στο πλαίσιο του Συντάγματος.

Απολογισμός για το Ταμείο Ανάκαμψης

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα παρουσιαστεί απολογισμός για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο οποίος δεν θα περιλαμβάνει μόνο στοιχεία απορρόφησης, αλλά και φωτογραφίες και βίντεο από τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε δράσεις στην Υγεία και την Παιδεία, όπως νέα κέντρα υγείας, μονάδες νοσοκομείων, διαδραστικούς πίνακες, προγράμματα εκσυγχρονισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δράσεις εξωστρέφειας των πανεπιστημίων και νέα μεταπτυχιακά.

«Όλα αυτά είναι επένδυση στην κοινωνία και το μέλλον του τόπου», κατέληξε.