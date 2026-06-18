Χρηματιστήριο: «Φρένο» στο σερί από τις τράπεζες — πρώτη πτωτική μετά το ράλι των υψηλών 17ετίας

Ήπιες απώλειες 0,52% για τον Γενικό Δείκτη στις 2.471,78 μονάδες, με κατοχύρωση κερδών σε Eurobank, Alpha Bank και ΔΕΗ. Αντιστάθηκαν Cenergy, Allwyn και HelleniQ Energy, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 242,39 εκατ. ευρώ.

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Αθήνα, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μεταβολή % Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.471,78 -12,91 -0,52% FTSE/ΧΑ Large Cap 6.287,34 -34,84 -0,55% Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) 2.873,16 -6,97 -0,24% FTSE Financials 13.429,18 -32,47 -0,24%

Αξία συναλλαγών: 242,39 εκατ. ευρώ στο σύνολο της αγοράς — εκ των οποίων 218,77 εκατ. ευρώ στον FTSE/ΧΑ Large Cap.

Η εικόνα της συνεδρίασης

Πρώτη πτωτική συνεδρίαση μετά από πέντε διαδοχικές ανόδους κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 0,52% και να κλείνει στις 2.471,78 μονάδες, χάνοντας 12,91 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο. Η αγορά διέκοψε το ανοδικό της σερί που την είχε οδηγήσει σε υψηλά 17ετίας, καθώς το βάρος των ρευστοποιήσεων έπεσε στις δύο μεγαλύτερες τραπεζικές μετοχές.

Το ταμπλό άνοιξε σταθεροποιητικά, κοντά στα πρόσφατα υψηλά, ωστόσο από τα μέσα του πρωινού οι πωλητές πήραν το προβάδισμα με αιχμή τη Eurobank, σπρώχνοντας τον δείκτη στα χαμηλά της ημέρας. Ακολούθησε μερική ανάκαμψη το απόγευμα, αλλά ένα αδύναμο κλείσιμο στις δημοπρασίες επανέφερε τον Γενικό Δείκτη στην περιοχή των χαμηλών. Συνολικά, η συνεδρίαση είχε χαρακτηριστικά κατοχύρωσης κερδών μετά το ισχυρό σερί των προηγούμενων ημερών, με τον τζίρο να παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, στα 242,39 εκατ. ευρώ, στοιχείο που δείχνει ότι η υποχώρηση συνοδεύτηκε από πραγματική συμμετοχή και όχι από απλή αδράνεια.

Κερδισμένοι και χαμένοι

Στο ταμπλό των blue chips η εικόνα ήταν μεικτή, με τις πιέσεις να συγκεντρώνονται στα βαριά τραπεζικά χαρτιά και η αντίσταση να έρχεται κυρίως από τον κλάδο μετάλλων–ενέργειας και την Allwyn.

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβολή % Όγκος Cenergy 24,62 +3,36% 178 χιλ. Τράπεζα Κύπρου 9,94 +1,43% 494 χιλ. Allwyn 13,89 +1,39% 765 χιλ. Metlen 41,70 +0,58% 206 χιλ. HelleniQ Energy 10,97 +0,37% 675 χιλ. ΟΤΕ 19,09 +0,32% 445 χιλ. Τιτάν 54,00 +0,19% 40.375 Eurobank 4,291 -2,48% 7,25 εκατ. Alpha Bank 4,12 -2,18% 5,94 εκατ. ΔΕΗ 22,88 -1,97% 975 χιλ. Motor Oil 37,50 -1,06% 137 χιλ. Viohalco 19,20 -1,03% 89.868 Coca-Cola HBC 52,50 -0,94% 6.289 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 45,70 -0,78% 146 χιλ. Εθνική Τράπεζα 15,415 -0,55% 1,57 εκατ.

Η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε αμετάβλητη στα 9,38 ευρώ. Πράσινο φόντο: κερδισμένοι. Κόκκινο φόντο: χαμένοι.

Τράπεζες και blue chips στο επίκεντρο

Ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) υποχώρησε οριακά κατά 0,24%, στις 2.873,16 μονάδες, καθώς οι αισθητές απώλειες σε Eurobank (-2,48% στα 4,291 ευρώ) και Alpha Bank (-2,18% στα 4,12 ευρώ) αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη σταθεροποίηση της Πειραιώς (αμετάβλητη) και την άνοδο της Τράπεζας Κύπρου (+1,43%), με την Εθνική να υποχωρεί ηπιότερα (-0,55% στα 15,415 ευρώ). Πρόκειται για αντιστροφή σκηνικού, αφού η Eurobank, που τις προηγούμενες ημέρες είχε πρωταγωνιστήσει στην άνοδο αγγίζοντας υψηλά 11 ετών, βρέθηκε σήμερα στην κορυφή των πιέσεων.

Στον κλάδο της ενέργειας, η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 1,97% στα 22,88 ευρώ, σε μια κίνηση κατοχύρωσης κερδών έπειτα από εκτεταμένο ανοδικό σερί που την είχε φέρει σε υψηλά 18 ετών. Η μετοχή παρέμεινε στο επίκεντρο των συναλλαγών, διατηρώντας τον ρόλο της ως ενός εκ των βασικών μοχλών τζίρου της αγοράς. Πιέσεις δέχθηκε και η Motor Oil (-1,06% στα 37,50 ευρώ), ωστόσο η HelleniQ Energy αντιστάθηκε με κέρδη 0,37% στα 10,97 ευρώ, παραμένοντας κοντά στα υψηλά 18ετίας.

Ξεχωριστή εικόνα κατέγραψε η Cenergy, που αναδείχθηκε σε κορυφαία ανοδική μετοχή της υψηλής κεφαλαιοποίησης με άλμα 3,36% στα 24,62 ευρώ. Άνοδο σημείωσαν επίσης η Allwyn (+1,39% στα 13,89 ευρώ), συνεχίζοντας την πορεία ανάκαμψης, η Metlen (+0,58% στα 41,70 ευρώ), ο ΟΤΕ (+0,32%) και ο Τιτάν (+0,19%). Στον αντίποδα, υποχώρησαν η Coca-Cola HBC (-0,94%), η Viohalco (-1,03%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,78%) και πιο ήπια το Jumbo (-0,18%).

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, με πηγές της αγοράς να κάνουν λόγο για ισχυρή ζήτηση που έφθασε έως και τέσσερις φορές το στοχευόμενο ποσό. Παράλληλα, το βλέμμα της αγοράς στρέφεται στην αυριανή συνεδρίαση της Παρασκευής, οπότε ενεργοποιούνται οι εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις των δεικτών STOXX και FTSE Russell, σε συνδυασμό με τη λήξη των σειρών Ιουνίου στα παράγωγα (triple witching). Ξεχωρίζει η ένταξη της CrediaBank σε σειρά διεθνών και εγχώριων δεικτών, με κορυφαία την είσοδό της στον FTSE/ΧΑ Large Cap, ενώ Ελλάκτωρ και Σαράντης αποχωρούν από βασικούς δείκτες.

Τεχνική εικόνα

Με το σημερινό κλείσιμο στις 2.471,78 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης διέκοψε ένα σερί πέντε ανοδικών συνεδριάσεων, διατηρώντας ωστόσο άνετη απόσταση πάνω από τη ζώνη στήριξης των 2.450 μονάδων. Παρά την πρώτη αυτή «ανάσα», η ευρύτερη τεχνική δομή παραμένει ανοδική, με την κίνηση να εντάσσεται στη φυσιολογική αποκλιμάκωση μετά από έντονο ράλι.

Σε ενδοσυνεδριακή βάση, ο δείκτης εκτιμάται ότι κινήθηκε περίπου μεταξύ 2.472 και 2.490 μονάδων, με το κλείσιμο να σχηματίζεται κοντά στα χαμηλά της ημέρας — μια βραχυπρόθεσμα προσεκτική ένδειξη, καθώς το αδύναμο κλείσιμο στις δημοπρασίες υποδηλώνει διάθεση κατοχύρωσης. Σημείωση: τα ενδοσυνεδριακά εύρη, καθώς και οι ενδείξεις των ταλαντωτών και των κινητών μέσων που αναφέρονται παρακάτω, αποτελούν εκτιμήσεις από το γράφημα και χρήζουν επίσημης επιβεβαίωσης από τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου.

Στις αντιστάσεις, πρώτο εμπόδιο παραμένει η περιοχή των 2.485 μονάδων (πρόσφατα υψηλά), με την ψυχολογική ζώνη των 2.500 μονάδων να αποτελεί τον επόμενο πραγματικό στόχο. Πέραν αυτής, ως ιστορικό σημείο αναφοράς λειτουργεί το κλείσιμο των 2.497,15 μονάδων του Νοεμβρίου 2009, ενώ σε ένα πιο αισιόδοξο σενάριο οι αναλυτές τοποθετούν επόμενη ζώνη ενδιαφέροντος στις 2.550–2.600 μονάδες. Προς τα κάτω, η πρώτη ουσιαστική στήριξη εντοπίζεται στις 2.450 μονάδες και, σε περίπτωση διάσπασής της, στη ζώνη 2.420–2.400 μονάδων.

Μετά το πενθήμερο ράλι, οι βραχυπρόθεσμοι ταλαντωτές εκτιμάται ότι παραμένουν σε υψηλά, κοντά σε συνθήκες υπεραγοράς, γεγονός που καθιστά μια περίοδο σταθεροποίησης ή πλαγιοκίνησης τεχνικά υγιή. Ο δείκτης διατηρείται με σαφή απόσταση πάνω από τους ανοδικά κεκλιμένους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους κινητούς μέσους, διατηρώντας ανέπαφη την ανοδική τάση όσο κρατούν οι 2.450 μονάδες. Καθώς η υποχώρηση συντελέστηκε με τζίρο 242,39 εκατ. ευρώ — δηλαδή με ουσιαστική συμμετοχή — η εξέλιξη της επόμενης συνεδρίασης γύρω από το επίπεδο των 2.450 μονάδων θα δείξει αν πρόκειται για απλή κατοχύρωση κερδών ή για βαθύτερη διορθωτική προσπάθεια.

Διεθνές φόντο

Στην Ευρώπη, η εικόνα ήταν μεικτή προς πτωτική. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε περί το 0,7%, ενώ ο Euro Stoxx 50 κινούνταν κοντά στο μηδέν, αμέσως μετά την κατάκτηση νέου ιστορικού υψηλού στην περιοχή των 6.330 μονάδων. Σε επίπεδο κεντρικών τραπεζών, η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε τα επιτόκια στο 3,75% (με ψήφους 7-2), επικαλούμενη την αβεβαιότητα από το ενεργειακό σοκ της Μέσης Ανατολής, ενώ αμετάβλητη στο 0% παρέμεινε και η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας.

Καταλύτης για το διεθνές κλίμα αποτέλεσε η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν, η οποία τέθηκε σε ισχύ και ανοίγει τον δρόμο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, με τις διαπραγματεύσεις για τα πιο σύνθετα ζητήματα να συνεχίζονται. Η εξέλιξη οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλά τριμήνου, με το Brent να υποχωρεί κοντά στα 78 δολάρια και το αμερικανικό WTI πέριξ των 74 δολαρίων, αμβλύνοντας το ενεργειακό–πληθωριστικό σοκ — μια κατ’ αρχήν θετική εξέλιξη ιδίως για τις εισαγωγικές ενέργειας οικονομίες της Ευρώπης και για τον ελληνικό πληθωρισμό.

Στις ΗΠΑ, η Federal Reserve διατήρησε την Τετάρτη τα επιτόκια στο εύρος 3,5%-3,75% για τέταρτη συνεχόμενη φορά, στην πρώτη συνεδρίαση υπό τον νέο πρόεδρο Kevin Warsh. Το «διάγραμμα κουκκίδων» μετατοπίστηκε σε πιο επιθετική κατεύθυνση, υποδηλώνοντας πιθανή αύξηση επιτοκίων εντός του έτους (η διάμεσος για το τέλος του 2026 ανέβηκε στο 3,8% από 3,4%, με εννέα από τους δεκαοκτώ αξιωματούχους να βλέπουν τουλάχιστον μία αύξηση), ενώ η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 3,6% λόγω του ενεργειακού σοκ και ο ρυθμός ανάπτυξης περιορίστηκε στο 2,2%. Ο Warsh συντόμευσε δραστικά την ανακοίνωση, απέφυγε να δώσει καθοδήγηση για τις επόμενες κινήσεις και ανακοίνωσε τη σύσταση ομάδων εργασίας για τη λειτουργία της Fed.

Η «γερακίσια» στροφή είχε στοιχίσει στη Wall Street την Τετάρτη, με τους βασικούς δείκτες να κλείνουν με απώλειες (S&P 500 -1,06%, Nasdaq -1%, Dow -0,8%) και την απόδοση του διετούς αμερικανικού τίτλου να εκτινάσσεται σε υψηλό άνω του έτους. Την Πέμπτη, ωστόσο, οι αμερικανικές αγορές ανέκαμπταν τη στιγμή του κλεισίματος του ΧΑ — με τον S&P 500 να κερδίζει περί το 1%, τον Nasdaq έως και 1,5% και τον Dow πέριξ του 0,7%, με ηγέτη τον κλάδο τεχνολογίας — αξιοποιώντας τη συμφωνία για το Ιράν. Σημειώνεται ότι η Wall Street θα παραμείνει κλειστή την Παρασκευή λόγω της αργίας του Juneteenth, ενώ στην Ασία ο Nikkei κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ (+1,9%).

Συνολικά, το διεθνές περιβάλλον βελτιώθηκε αισθητά (αποκλιμάκωση πετρελαίου, συμφωνία στο Ιράν, ανάκαμψη στις ΗΠΑ), γεγονός που ενισχύει την ανάγνωση ότι η σημερινή υποχώρηση στην Αθήνα ήταν κατά βάση εγχώρια κατοχύρωση κερδών στα βαριά χαρτιά και όχι «εισαγόμενη» αποστροφή ρίσκου.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές διατηρούν ως επόμενο ορόσημο για τον Γενικό Δείκτη τη ζώνη των 2.500 μονάδων, με ορισμένα σενάρια να τοποθετούν τον στόχο για το καλοκαίρι ακόμη και στις 2.550–2.600 μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα επανέλθουν στην πρώτη γραμμή της ανόδου· ως πρώτη ζώνη άμυνας παραμένουν οι 2.450 μονάδες. Επισημαίνεται, παράλληλα, ότι η σχετική αδυναμία των τραπεζικών μετοχών δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, αλλά αντανακλά ευρύτερη χαλάρωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, ενώ η εναλλαγή της ηγεσίας της ανόδου μεταξύ κλάδων από συνεδρίαση σε συνεδρίαση εκλαμβάνεται ως ένδειξη υγιούς εύρους στην αγορά.

Ως προς τους βραχυπρόθεσμους καταλύτες, οι ειδικοί εστιάζουν στην αυριανή αναδιάρθρωση των δεικτών STOXX και FTSE Russell σε συνδυασμό με το triple witching, που αναμένεται να ανεβάσουν τον τζίρο και τη μεταβλητότητα· η ένταξη της CrediaBank σε σειρά δεικτών εκτιμάται ότι θα προσελκύσει ροές παθητικών κεφαλαίων. Σε επίπεδο μεμονωμένων αξιών, καταγράφεται τιμή-στόχος 52 ευρώ για τη Metlen από τη Bank of America, περιθώριο ανόδου έως τα 25 ευρώ για τη ΔΕΗ κατά την JP Morgan, ενώ η Solidus Χρηματιστηριακή τοποθετεί την αποτίμηση της Allwyn σε εύρος 14,5 έως 17 ευρώ.

Στο μεσοπρόθεσμο σκέλος, το επενδυτικό αφήγημα παραμένει στηριγμένο σε ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη του α’ τριμήνου, σε γενναιόδωρες μερισματικές διανομές και επιστροφές κεφαλαίου, στη συνεχιζόμενη ροή επιχειρηματικών deals και, κυρίως, στον δομικό καταλύτη της αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς σε «ανεπτυγμένη» από τον δείκτη STOXX, με ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2026. Η ισχυρή υπερκάλυψη της ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, που έφθασε έως και τέσσερις φορές το ζητούμενο ποσό, ερμηνεύεται ως ένδειξη διατήρησης της θεσμικής όρεξης για ελληνικούς τίτλους.