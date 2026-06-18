Ψυχιατρικό-νοσοκομείο-στη-Βόρεια-Ιρλανδία-μετατράπηκε-σε-κολαστήριο,-εργαζόμενοι-κακοποιούσαν-συστηματικά-τους-τροφίμους

Το Νοσοκομείο Muckamore Abbey προοριζόταν να αποτελεί έναν ασφαλή χώρο για άτομα με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και θέματα ψυχικής υγείας στη Βόρεια Ιρλανδία.

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Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς υπέστησαν συστηματική κακοποίηση, ενώ καταγγελίες για κακομεταχείριση αγνοήθηκαν, σύμφωνα με το BBC.

Το 2017, το νοσοκομείο βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης ποινικής έρευνας προστασίας ευάλωτων ενηλίκων στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μέχρι σήμερα, η αστυνομία έχει παραπέμψει 124 εργαζόμενους του Muckamore στην Εισαγγελική Υπηρεσία, η οποία αποφάσισε ότι οι 58 πρέπει να διωχθούν ποινικά.

Δημόσια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ασθενείς κακοποιήθηκαν και υπέστησαν συστηματικό εκφοβισμό από ορισμένα μέλη του προσωπικού.

Κεντρικό ρόλο στην αποκάλυψη των γεγονότων έπαιξαν εκατοντάδες χιλιάδες ώρες υλικού από κάμερες κλειστού κυκλώματος (CCTV), οι οποίες κατέγραφαν όσα συνέβαιναν στους θαλάμους επί έξι μήνες.

Ο επικεφαλής της έρευνας δήλωσε ότι χωρίς αυτό το υλικό ίσως να μην είχε ξεκινήσει ποτέ η δημόσια έρευνα. Η ύπαρξη του υλικού αποκαλύφθηκε όταν ένας γονέας, ο Γκλιν Μπράουν, ζήτησε να δει βίντεο ενός περιστατικού που αφορούσε τον γιο του.

Οι εργαζόμενοι πίστευαν ότι οι κάμερες δεν λειτουργούσαν. Όμως λειτουργούσαν και το υλικό αποκάλυψε περίπου 1.500 εγκληματικές πράξεις σε έναν μόνο θάλαμο.

Ένα άτομο που ανέλαβε να παρακολουθήσει το υλικό δήλωσε στο BBC ότι είδε να κλωτσούν ευάλωτους ενήλικες, να τους σέρνουν από τα πόδια στους διαδρόμους και να τους πετούν σε θαλάμους απομόνωσης.

«Τους προκαλούσαν και τους κακοποιούσαν σε έναν χώρο όπου υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ασφαλείς», ανέφερε.