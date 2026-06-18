Η εταιρεία αξιολογήθηκε για πρώτη φορά ως προς την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητά της.

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Ως προς την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητά της αξιολογήθηκε για πρώτη φορά η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών».

Όπως ανακοίνωσε, τοποθετήθηκε από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody’s Ratings στη βαθμίδα Baa2 (σταθερή προοπτική) και από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης S&P Global Ratings στην βαθμίδα BBB+ (σταθερή προοπτική).