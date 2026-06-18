Accenture: Εξαγορές 4,18 δισ. δολαρίων στον τομέα κυβερνοασφάλειας

Σήμερα, Πέμπτη, η Accenture ανακοίνωσε εξαγορές συνολικού ύψους 4,18 δισ. δολαρίων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε έναν ταχέως εξελισσόμενο τομέα.

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Ωστόσο, η αναμενόμενη πτώση στις πωλήσεις οδήγησε σε πτώση της μετοχής της κατά 14%, αποκαλύπτοντας τις πιέσεις που ασκεί η τεχνητή νοημοσύνη στο παραδοσιακό μοντέλο συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως μετέδωσε το Reuters.

Η πτώση της μετοχής ακολούθησε την πρόβλεψη της εταιρείας για τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου, τα οποία αναμένονται χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς και τη μείωση των προσδοκιών για τις ετήσιες πωλήσεις.

Οι μετοχές των ανταγωνιστών της, Infosys και Cognizant, υποχώρησαν κατά 3,8% και 4,4% αντίστοιχα πριν από το άνοιγμα της Wall Street, ενώ η Capgemini παρουσίασε απώλειες 6,8% στο Παρίσι.

Η γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα έχει επηρεάσει τη ζήτηση για έργα πληροφορικής τους τελευταίους μήνες, ενώ οι ανησυχίες ότι τα αυτόνομα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν παραδοσιακές υπηρεσίες λογισμικού έχουν προκαλέσει πιέσεις στις αποτιμήσεις του κλάδου των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Εξαγορές στον τομέα κυβερνοασφάλειας

Η Accenture ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο στην εταιρεία βιομηχανικής κυβερνοασφάλειας Dragos, ενώ θα προχωρήσει και στην πλήρη εξαγορά της εταιρείας διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων runZero και της εταιρείας που εξειδικεύεται στην ασφάλεια συσκευών NetRise.

Αυτές οι συμφωνίες αναμένονται να ενισχύσουν τη δραστηριότητα κυβερνοασφάλειας της Accenture, η οποία έχει ήδη αποτίμηση περίπου 10 δισ. δολαρίων.

Ενώ οι δαπάνες για κυβερνοασφάλεια παραμένουν εστιασμένες στα παραδοσιακά πληροφοριακά συστήματα, η αυξανόμενη συνδεσιμότητα και η μεγαλύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης καθιστούν εργοστάσια, δίκτυα ηλεκτροδότησης και άλλες κρίσιμες υποδομές πιο ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις.

Οι συμφωνίες αυτές, που αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο με τις απαραίτητες εγκρίσεις, θα προσθέσουν στην Accenture εταιρείες με ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 208 εκατ. δολαρίων.

Αναθεώρηση προβλέψεων

Η Accenture ανακοίνωσε ότι αναμένει πλέον ετήσια αύξηση εσόδων μεταξύ 3% και 4%, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη για ανάπτυξη 3% έως 5%.

Ταυτόχρονα, εκτίμησε ότι τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου θα κυμανθούν μεταξύ 17,75 και 18,4 δισ. δολαρίων, χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών, η οποία ήταν 18,47 δισ. δολάρια, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG.

Στο τρίτο τρίμηνο, οι νέες συμβάσεις (bookings) ανήλθαν σε 19,3 δισ. δολάρια, μειωμένες περίπου 2% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6%, φτάνοντας τα 18,72 δισ. δολάρια, υπολειπόμενα οριακά των εκτιμήσεων για 18,75 δισ. δολάρια.