Attica: Οι προοπτικές των luxury brands μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την εισαγωγή της Attica Department Stores στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens), μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

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Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 23 Ιουνίου θα ανακοινωθεί το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών, ενώ η διαδικασία εγγραφών για το επενδυτικό κοινό θα αρχίσει στις 24 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου. Η τελική τιμή διάθεσης καθώς και η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές αναμένεται να ανακοινωθούν στις 29 Ιουνίου. Οι κύριοι ανάδοχοι της διαδικασίας είναι οι: Εθνική, ΑΧΙΑ Ventures, μέλος του ομίλου Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς.

Η δημόσια προσφορά αφορά μέχρι 18 εκατομμύρια υφιστάμενες μετοχές, εκ των οποίων έως 17,1 εκατομμύρια θα διατεθούν μέσω δημόσιας εγγραφής και έως 900 χιλιάδες μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο επενδυτών.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία στα 230 εκατομμύρια ευρώ και διαμορφώνοντας το συνολικό μέγεθος της συναλλαγής στα 57,6 εκατομμύρια ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για δευτερογενή διάθεση, καθώς η εταιρεία δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια. Τα έσοδα θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στον πωλητή μέτοχο, την KYMORA Limited, με τα καθαρά έσοδα να εκτιμώνται σε 50,714 εκατομμύρια ευρώ.

Με περίπου 72 εκατομμύρια μετοχές μετά την εισαγωγή, η χρηματιστηριακή αξία της Attica ανέρχεται στα 230 εκατομμύρια ευρώ στην ανώτατη τιμή διάθεσης. Με βάση τα καθαρά κέρδη των 15,4 εκατομμυρίων ευρώ που κατέγραψε το 2025, η εταιρεία εισάγεται με δείκτη P/E περίπου 15 φορές τα κέρδη της τελευταίας χρήσης, ενώ η αποτίμηση αντιστοιχεί σε περίπου 2,2 φορές τα ίδια κεφάλαια των 106,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Attica λειτουργεί τέσσερα πολυκαταστήματα υπό την επωνυμία «Attica, the Department Store», στο City Link στο Σύνταγμα, στο Golden Hall στο Μαρούσι, στο Mediterranean Cosmos και στην Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, ενώ διαθέτει τέσσερα monobrand καταστήματα και δύο multi-brand σημεία λιανικής πώλησης. Επιπλέον, έχει παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εταιρεία ανήκει στον όμιλο Ideal Holdings και συγκαταλέγεται στις πιο κερδοφόρες συμμετοχές του χαρτοφυλακίου της.

Πέρυσι, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,3%, φτάνοντας τα 244,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν στα 31,4 εκατομμύρια ευρώ από 27,4 εκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 15,4 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 21%. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16, διαμορφώθηκε σε αρνητικά 29,9 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 39,2 εκατομμύρια ευρώ.

Η στρατηγική

Το αναπτυξιακό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, με την κωδική ονομασία «Elevation Project», επικεντρώνεται στην ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην αγορά premium και luxury λιανικής, στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών καναλιών.

Η εταιρεία στοχεύει να ενισχύσει την παρουσία διεθνών premium και luxury brands μέσω νέων συνεργασιών επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής, ενώ παράλληλα επενδύει σε εξειδικευμένα concepts όπως το Attica Designer Hall και το Greek Designers Hall.

Στον τομέα της ομορφιάς, δίνει έμφαση στα niche fragrances και στα αποκλειστικά luxury beauty brands. Επιπλέον, η Attica συνεχίζει να επενδύει στο φυσικό της δίκτυο. Τα τελευταία χρόνια ολοκλήρωσε την επέκταση του πολυκαταστήματος City Link κατά 8.000 τ.μ., ενώ προχώρησε σε εκτεταμένες ανακαινίσεις στα καταστήματα του Golden Hall και του Mediterranean Cosmos. Για το κατάστημα της Τσιμισκή έχουν ήδη προγραμματιστεί νέες επενδύσεις αναβάθμισης.

Παράλληλα, αναπτύσσει νέο σύστημα CRM και πρόγραμμα loyalty, επενδύει σε τεχνολογίες mobile POS και ενισχύει υπηρεσίες όπως personal shopping, click & collect, κατ’ οίκον παράδοση και VIP εξυπηρέτηση, στοχεύοντας στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά συναλλαγή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο online κανάλι, το οποίο πέρυσι αντιστοιχούσε στο 5,4% των συνολικών πωλήσεων, σημειώνοντας ανάπτυξη 29%. Στα επόμενα δύο χρόνια, η εταιρεία σχεδιάζει περαιτέρω αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος, αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ανάπτυξη των CRM και loyalty πλατφορμών, καθώς και ενίσχυση των υποδομών logistics μέσω συνεργασιών με εξειδικευμένους παρόχους 3PL.

Στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η διοίκηση εξετάζει επιλεκτικές κινήσεις επέκτασης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανάπτυξη 4 έως 6 νέων monobrand boutiques την περίοδο 2027-2030, η δημιουργία 4 έως 6 καταστημάτων Attica Beauty έως το 2029 και η πιθανή επέκταση σε νέους εμπορικούς προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας μετά το 2030. Εφόσον υλοποιηθούν, οι πρωτοβουλίες αυτές θα μπορούσαν να προσθέσουν έως και 7.500 τ.μ. νέων εμπορικών χώρων στο δίκτυο της εταιρείας.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει δικαίωμα χρήσης συνολικά 36,6 χιλ. τ.μ. εντός του Μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, όπου στεγάζονται τόσο το πολυκατάστημα όσο και μέρος των διοικητικών υπηρεσιών της. Η μίσθωση, η οποία αρχικά έληγε το 2027, έχει παραταθεί μονομερώς από την εταιρεία για επιπλέον 24 χρόνια.

Στο Golden Hall του Αμαρουσίου λειτουργεί το δεύτερο μεγαλύτερο πολυκατάστημά της, βάσει συμφωνίας με τη Lamda Development, η οποία έχει ήδη επεκταθεί έως το 2032 με δικαίωμα περαιτέρω παράτασης. Στο ίδιο εμπορικό κέντρο αναπτύσσει και εξειδικευμένα καταστήματα διεθνών brands όπως Sandro, Maje, Hugo Boss και Καλογήρου.

Στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία διαθέτει διπλή παρουσία μέσω του πολυκαταστήματος στο Mediterranean Cosmos και του καταστήματος στην οδό Τσιμισκή. Οι συμβάσεις για το Mediterranean Cosmos εκτείνονται έως το 2047, ενώ η μίσθωση του ακινήτου στην Τσιμισκή έχει ήδη εξασφαλιστεί έως το 2040.

Πέρα από τα φυσικά καταστήματα, η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στην υποστήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στην Παιανία λειτουργεί logistics center, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες του e-shop και του ευρύτερου δικτύου διανομής.