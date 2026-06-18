Austriacard: Ο Νικόλαος Λύκος αποδέχθηκε την πρόταση εξαγοράς από τη Dai Nippon Printing Co

Ο Νικόλαος Λύκος αποδέχθηκε την Δημόσια Πρόταση για τις 27.114.422 μετοχές του στην τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή.
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Δημοσιεύθηκε: 18 Ιουνίου 2026 – 17:20
Η εταιρία AUSTRIACARD HOLDINGS AG ανακοίνωσε ότι στις 17 Ιουνίου 2026 ενημερώθηκε από το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαο Λύκο, ότι ο κ. Νικόλαος Λύκος στις 16 Ιουνίου 2026 αποδέχθηκε την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση εξαγοράς από τη Dai Nippon Printing Co., Ltd («Προτείνων») για όλες τις 27.114.422 μετοχές του στην τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του σύμφωνα με τη συμφωνία Ανέκκλητης Δέσμευσης που έχει συνάψει με τον Προτείνοντα.
- #Austria Card
- #Εξαγορά-συγχώνευση
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