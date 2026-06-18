Austriacard: Ο Νικόλαος Λύκος αποδέχθηκε την πρόταση εξαγοράς από τη Dai Nippon Printing Co

#Austria Card

#Εξαγορά-συγχώνευση

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η εταιρία AUSTRIACARD HOLDINGS AG ανακοίνωσε ότι στις 17 Ιουνίου 2026 ενημερώθηκε από το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαο Λύκο, ότιστις 16 Ιουνίου 2026 αποδέχθηκε τηναπό τη., Ltd («Προτείνων») για όλες τις 27.114.422 μετοχές του στην τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του σύμφωνα με τη συμφωνία Ανέκκλητης Δέσμευσης που έχει συνάψει με τον Προτείνοντα.