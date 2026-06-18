elvalhalcor:-Καλεί-σε-Έκτακτη-Γενική-Συνέλευση-για-ΑΜΚ-250-εκατ.-ευρώ

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν το αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ύψους 455 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου περίπου 250 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η ElvalHalcor για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού επενδυτικού της προγράμματος ύψους περίπου 455 εκατ. ευρώ έως το 2030 που έχει στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Τα κύρια έργα που εντάσσονται στο επιχειρηματικό σχέδιο 2026-2030

• στον τομέα Αλουμινίου, ένα νέο ψυχρό έλαστρο και μια νέα μονάδα χύτευσης

• στον τομέα Χαλκού, επενδύσεις σε επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ένα νέο κέντρο ανακύκλωσης στη Sofia Med και επενδύσεις στην αυτοματοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών.

Όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση, το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρίας αναμένεται να αυξήσει την δυναμικότητα παραγωγής Αλουμινίου σε 679Kt και, Χαλκού, σε 303Kt – υποστηρίζοντας έναν μακροπρόθεσμο στόχο προσαρμοσμένου EBITDA(a-EBITDA) ύψους 425-475 εκατ. ευρώ συνολικά.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μέσω fully marketed offering νέων μετοχών.

Έκτακτη γενική συνέλευση στις 9 Ιουλίου

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 9 Ιουλίου 2026 προκειμένου να εγκρίνει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τη διενέργεια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών αγοράς.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά (Combined Offering).

Αιτιολογία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Στον τομέα Αλουμινίου, το σχέδιο της Εταιρείας στηρίζεται σε δύο κύριες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

• Πρώτον, η ElvalHalcor σχεδιάζει την κατασκευή ενός νέου ψυχρού ελάστρου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300kt. Πρόκειται για μια καθοριστική επένδυση που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των οφελών του προηγούμενου επενδυτικού προγράμματος. Το 2020, η Εταιρεία εγκατέστησε ένα μεγάλο θερμό έλαστρο, το οποίο αύξησε τη δυνητική συνολική παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου σε έως 800kt ετησίως. Η δυναμικότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον εγκατασταθεί το ψυχρό έλαστρο.

• Δεύτερον, η ElvalHalcor σχεδιάζει επίσης την ανάπτυξη ενός νέου χυτηρίου και κέντρων ανακύκλωσης. Η επένδυση αυτή θα υποστηρίξει σημαντικά τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης αλουμινίου, με αναμενόμενη αύξηση ανακυκλωμένου περιεχομένου από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% της παραγωγής μακροπρόθεσμα.

Στον τομέα Χαλκού, η Εταιρεία σκοπεύει να ακολουθήσει ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα:

•Επέκταση δυναμικότητας εντός του υφιστάμενου αποτυπώματος: στοχευμένες επενδύσεις για την κλιμάκωση της παραγωγής κατηγοριών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. προ-μονωμένοι σωλήνες χαλκού, εξελασμένα προϊόντα, σωλήνες CuNi), αξιοποιώντας τη διαρθρωτικά αυξανόμενη ζήτηση που οφείλεται σε βασικές μεγατάσεις (megatrends) και εξειδικευμένες εφαρμογές τελικής χρήσης – χωρίς ανάγκη νέας δυναμικότητας greenfield.

• Κέντρο ανακύκλωσης στη Sofia Med: κλιμάκωση της δυναμικότητας ανακύκλωσης του τομέα, μέσω αξιοποίησης υποχρησιμοποιούμενων ρευμάτων χαμηλής ποιότητας scrap και διαρθρωτικής μείωσης της εξάρτησης από πρωτογενή κάθοδο. Το έργο εξασφαλίζει διαρκές πλεονέκτημα κόστους και ανθρακικού αποτυπώματος, μειώνοντας την έκθεση στη μεταβλητότητα πρώτων υλών και συρρικνώνοντας ουσιαστικά τις έμμεσες εκπομπές CO₂.

• Αυτοματοποίηση & ψηφιοποίηση σε βασικές γραμμές παραγωγής, με στόχο τη διαρθρωτική βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας κόστους μέσω μείωσης της εντάσεως εργασίας, ενώ παράλληλα αναβαθμίζονται τα πρότυπα Υγείας & Ασφάλειας και απελευθερώνεται δυναμικότητα για μελλοντική ανάπτυξη.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» την 9η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών / Euronext Athens, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της και το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β’ του ν.4548/2018, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού των όρων της αύξησης, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν.4548/2018.

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουλίου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών / Euronext Athens, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω 1 τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 16η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη Δεξιά Στήλη «Σχετικά Αρχεία»