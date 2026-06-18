eurobank-equities:-Στα-52-ευρώ-η-τιμή-στόχος-για-τη-ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Νέα αυξημένη τιμή-στόχο ορίζει για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Eurobank Equities. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε νέα τιμή στόχο στα 52 ευρώ ανά μετοχή από 34,80 ευρώ προηγουμένως.

Η χρηματιστηριακή διατήρησε παράλληλα αμετάβλητη τη σύσταση «Buy» για τη μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, επαναλαμβάνοντας ότι αυτή αποτελεί μία από τις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η ενσωμάτωση της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού αποτελεί σημείο καμπής για τον όμιλο, καθώς η αξία των παραχωρήσεων περνά πλέον από τη φάση δημιουργίας στη φάση αξιοποίησης, μέσω υψηλότερων κερδών, αυξημένων μερισματικών εισροών και μεγαλύτερης ευελιξίας στον ισολογισμό.

Η Eurobank Equities αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά 5%-11% για την περίοδο 2026-2028 και προβλέπει αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά περίπου 21% το 2026. Καταλυτικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η πρώτη πλήρης ετήσια συνεισφορά της Εγνατίας Οδού, η περαιτέρω ωρίμανση της Αττικής Οδού και η ανθεκτικότητα του κατασκευαστικού βραχίονα.

Οι παραχωρήσεις, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% των συνεχιζόμενων EBITDA του ομίλου, παραμένουν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Η ΓΕΚ Tέρνα διαχειρίζεται περίπου 2.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο υποδομών με μακροχρόνια διάρκεια ζωής, ευέλικτη τιμολόγηση και ενσωματωμένους μηχανισμούς αναπροσαρμογής διοδίων με βάση τον πληθωρισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Εγνατία Οδό, όπου η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω δημιουργίας αξίας. Το βασικό σενάριο προβλέπει σταδιακή σύγκλιση της κυκλοφορίας με τα επίπεδα άλλων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων έως το 2042, ενώ ταχύτερη ομαλοποίηση θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 3 ευρώ ανά μετοχή στην αξία της εταιρείας.

Παράλληλα, ο κατασκευαστικός τομέας συνεχίζει να ενισχύει το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 8,8 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, προσφέροντας ισχυρή ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Η Eurobank Equities εκτιμά επίσης ότι ο όμιλος εισέρχεται σε περίοδο ισχυρότερης δημιουργίας ταμειακών ροών, έχοντας αφήσει πίσω του την κορύφωση των επενδύσεων. Οι αυξανόμενες διανομές από τις παραχωρήσεις αναμένεται να χρηματοδοτήσουν τις εναπομείνασες επενδυτικές υποχρεώσεις σε έργα όπως ο ΒΟΑΚ, περιβαλλοντικά έργα, το IRC στο Ελληνικό και η αντλησιοταμίευση στην Αμφιλοχία, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν στη μείωση του δανεισμού.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο λόγος καθαρού δανεισμού προς EBITDA θα υποχωρήσει από περίπου 7 φορές το 2025 σε περίπου 4 φορές έως το 2030. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η χρηματοοικονομική εικόνα είναι σημαντικά ισχυρότερη από ό,τι δείχνουν οι επιφανειακοί δείκτες μόχλευσης, καθώς περισσότερο από το 90% του καθαρού δανεισμού αφορά χρηματοδοτήσεις έργων χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία και το 94% του χρέους είναι σταθερού επιτοκίου ή αντισταθμισμένο.

Η βελτίωση των ταμειακών ροών αναμένεται να στηρίξει και υψηλότερες αποδόσεις προς τους μετόχους, με το μέρισμα ανά μετοχή να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 0,40 ευρώ το 2025 σε περίπου 0,82 ευρώ έως το 2030.

Η νέα τιμή-στόχος των 52 ευρώ προκύπτει από χαμηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου, αναβαθμισμένες λειτουργικές παραδοχές και τη μετακύλιση του μοντέλου αποτίμησης. Παρά την άνοδο της μετοχής κατά περισσότερο από 80% από τις αρχές του έτους, η Eurobank Equities θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια επαναξιολόγησης, καθώς η ΓΕΚ Tέρνα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση σε σχέση με διεθνείς ομίλους υποδομών υψηλής ποιότητας.