fed-χωρίς-«οδηγίες-χρήσης»:-Ο-kevin-warsh-αφήνει-τις-αγορές-να-μαντεύουν-την-επόμενη-κίνηση

Ο νέος πρόεδρος της Federal Reserve, Kevin Warsh, χρησιμοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση ως επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας για να σηματοδοτήσει μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας της Fed.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο Warsh περιόρισε το περιεχόμενο της επίσημης ανακοίνωσης της Fed, αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει δική του πρόβλεψη για την πορεία των επιτοκίων και ανακοίνωσε τη δημιουργία πέντε ειδικών ομάδων εργασίας που θα εξετάσουν από τον τρόπο επικοινωνίας της τράπεζας έως τα μοντέλα οικονομικής ανάλυσης που χρησιμοποιεί.

Ωστόσο, στο βασικό ερώτημα που απασχολούσε τις αγορές –πώς αξιολογεί την οικονομία και ποια κατεύθυνση προτίθεται να δώσει στη νομισματική πολιτική– ο νέος πρόεδρος απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις.

Σε επανειλημμένες ερωτήσεις για τον πληθωρισμό, για το αν η σημερινή πολιτική είναι αρκετά περιοριστική και για το μέλλον των περίφημων «dot plots» (των προβλέψεων επιτοκίων των αξιωματούχων της Fed), η απάντησή του ήταν σχεδόν πάντα η ίδια:

«Έχουμε ομάδα εργασίας γι’ αυτό».

Απόλυτη δέσμευση για τον πληθωρισμό

Το μόνο σημείο στο οποίο εμφανίστηκε απολύτως ξεκάθαρος ήταν η μάχη κατά του πληθωρισμού.

Ο Warsh τόνισε ότι η Fed έχει αποτύχει να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% τα τελευταία πέντε χρόνια και δεσμεύθηκε ότι αυτό θα αλλάξει.

«Αποτύχαμε για πέντε χρόνια και θα το διορθώσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης ότι ολόκληρη η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής είναι ενωμένη στην προσπάθεια αποκατάστασης της σταθερότητας των τιμών.

Παρά τη σκληρή αυτή ρητορική, απέφυγε να πει αν αυτό σημαίνει νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως, απάντησε απλώς:

«Τα καλά νέα είναι ότι θα ξανασυναντηθούμε σε έξι εβδομάδες».

Τέλος στην πολιτική των “υποδείξεων”

Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή αφορά την κατάργηση της λεγόμενης forward guidance, της πρακτικής δηλαδή μέσω της οποίας η Fed έδινε λεκτικά ή γραπτά σήματα για τις επόμενες κινήσεις της.

Οι προκάτοχοί του, από τον Ben Bernanke έως τον Jerome Powell, χρησιμοποιούσαν συστηματικά τέτοιες ενδείξεις ώστε να καθοδηγούν τις προσδοκίες των επενδυτών.

Ο Warsh φαίνεται να πιστεύει ότι η Fed μιλάει υπερβολικά πολύ και ότι η αγορά πρέπει να αξιολογεί τα δεδομένα χωρίς να περιμένει συνεχείς υποδείξεις από την κεντρική τράπεζα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι πλέον η μελλοντική πορεία των επιτοκίων παραμένει περισσότερο αβέβαιη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

Οι αγορές βλέπουν αυξήσεις επιτοκίων

Παρά τη σιωπή του προέδρου, οι αγορές έβγαλαν τα δικά τους συμπεράσματα.

Ο συνδυασμός της σκληρής στάσης απέναντι στον πληθωρισμό και των νέων προβλέψεων των μελών της Fed οδήγησε τους επενδυτές να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες για νέα άνοδο των επιτοκίων.

Πριν τη συνεδρίαση, οι αγορές έβλεπαν περίπου 30% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων έως τον Σεπτέμβριο.

Μετά τις δηλώσεις Warsh, η πιθανότητα αυτή ξεπέρασε το 50%.

Οι επενδυτές ουσιαστικά ερμήνευσαν το μήνυμα ως προειδοποίηση ότι η Fed είναι πλέον περισσότερο διατεθειμένη να αυστηροποιήσει τη νομισματική πολιτική εφόσον ο πληθωρισμός συνεχίσει να κινείται πάνω από τον στόχο.

Γεράκι ή περιστέρι;

Παρά τις εξελίξεις, η αγορά εξακολουθεί να μην γνωρίζει ποιος πραγματικά είναι ο Kevin Warsh.

Κατά την πρώτη του θητεία στη Fed θεωρούνταν «γεράκι», δηλαδή υποστηρικτής υψηλότερων επιτοκίων για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Αντίθετα, το 2025, κατά την περίοδο που διεκδικούσε την προεδρία της Fed, είχε εμφανιστεί περισσότερο φιλικός προς χαμηλότερα επιτόκια.

Η πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση.

Όπως σχολίασαν αρκετοί αναλυτές, ο Warsh παραμένει «μαύρο κουτί» για τις αγορές.

Η μεγάλη διαφορά με τον Powell

Η πιο χαρακτηριστική αλλαγή σε σχέση με την εποχή Powell είναι η δραστική απλοποίηση της επικοινωνίας.

Οι μακροσκελείς ανακοινώσεις και οι λεπτομερείς εξηγήσεις για κάθε πιθανό σενάριο δίνουν τη θέση τους σε πολύ πιο σύντομα κείμενα.

Στην τελευταία ανακοίνωση υπό τον Powell υπήρχαν πολλαπλές αναφορές στις πληθωριστικές πιέσεις, στην αγορά εργασίας, στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και στις διεθνείς εξελίξεις.

Στην πρώτη ανακοίνωση του Warsh το μήνυμα ήταν πολύ πιο λιτό: ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και η Fed σκοπεύει να τον επαναφέρει στον στόχο του 2%.

Τι σημαίνει για τις αγορές

Η πρώτη συνεδρίαση του Kevin Warsh ενδέχεται να σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τη Fed.

Οι αγορές θα πρέπει πλέον να βασίζονται περισσότερο στα οικονομικά δεδομένα και λιγότερο στις λεκτικές παρεμβάσεις της κεντρικής τράπεζας.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Fed φαίνεται να μετατοπίζεται από τη λογική της «διαχείρισης προσδοκιών» στη λογική της «διαχείρισης αποτελεσμάτων».

Και το αποτέλεσμα που ενδιαφέρει περισσότερο τον Warsh είναι ένα: η επιστροφή του πληθωρισμού στο 2%, ακόμη κι αν αυτό απαιτήσει νέα αύξηση επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, η αγορά δεν γνωρίζει τι θα κάνει η Fed στην επόμενη συνεδρίαση. Και όλα δείχνουν ότι αυτό ακριβώς επιδιώκει ο νέος πρόεδρός της.