interlife:-Στις-30-Ιουνίου-η-καταβολή-μερίσματος-0,25-ευρώ/μετοχή

Η Interlife ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Ιουνίου 2026 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ανερχόμενου σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

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Η Interlife ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Ιουνίου 2026 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ανερχόμενου σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,2375 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (“ex dividend date”) ορίσθηκε η Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (“record date”) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens (πρώην ATHEXCSD) και στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο Αξιών (Κ.Α.Μ.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί:

1. Για τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens (πρώην ATHEXCSD), από την υπηρεσία διενέργειας χρηματικών διανομών της Euronext Securities Athens, μέσω των Συμμετεχόντων, οι οποίοι τηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής: α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2 και β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: i) μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

2. Για τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο Αξιών (Κ.Α.Μ.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.), μέσω επιταγής που θα τους αποσταλεί. Εφόσον αυτοί επιθυμούν να καταβληθεί το μέρισμα με (τραπεζική) κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούν και θα υποδείξουν, παρακαλούνται να αποστείλουν έγγραφη εντολή στην εταιρία στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο αυτός διατηρείται.

Η ως άνω έγγραφη εντολή θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακής πύλης www.gov.gr και να έχει κοινοποιηθεί στην εταιρία με κάθε πρόσφορο μέσο έως την 29η Ιουνίου 2026. Τα μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.