Nova: Παράδωσε το σύστημα «Smart Forest Ρόδος» για την πρόληψη πυρκαγιών με τη χρήση AI

Η Nova παρέδωσε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Ρόδου, το σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος», μια καινοτόμο ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων σε μία από τις πιο σημαντικές περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της χώρας.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το έργο αναπτύχθηκε στην Κοιλάδα των Πεταλούδων, που είναι μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμογές IoT και ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη προστασία του οικοσυστήματος και στη διατήρηση της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Nova, με στόχο την αποκατάσταση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και την προστασία μέσω της τεχνολογίας.

Μετά τις αποκαταστάσεις που έγιναν στον Έβρο, τη Ρόδο και την Πεντέλη, το «Smart Forest Ρόδος» προβάλλει τη δυνατότητα μετάβασης από ένα αντιδραστικό σε ένα προληπτικό μοντέλο πολιτικής προστασίας, όπου η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

Το «Smart Forest Ρόδος» έχει ήδη τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες του Δήμου Ρόδου, των αρμόδιων φορέων, των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντών.

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε παρουσία ανώτερων στελεχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων Πολιτικής Προστασίας της Ρόδου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προστασία του φυσικού κεφαλαίου της χώρας.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Nova, Μάρθα Κεσίσογλου, δήλωσε: «Για όλους μας στη Nova, το “Smart Forest Ρόδος” είναι ένα έργο-ορόσημο, καθώς αποτυπώνει στην πράξη τη μετάβαση από την αποκατάσταση στην πρόληψη. Η εμπειρία μας από αποκαταστάσεις σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Δαδιά, η Ρόδος και η Πεντέλη, έχει αναδείξει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για έγκαιρη δράση, συνεργασία και αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, παραδίδουμε ως δωρεά μια λύση ICT που ουσιαστικά υποστηρίζει την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία. Αυτή η πρωτοβουλία εκφράζει τη σύνδεση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας με την κοινωνική αξία και την υπεύθυνη προσφορά προς το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές».

Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, δήλωσε: «Το καλοκαίρι του 2023 μας άφησε βαθιά τραύματα. Μας υπενθύμισε πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Σήμερα, με το έργο “Smart Forest Ρόδος”, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά, θέτοντας την τεχνητή νοημοσύνη, τις θερμικές κάμερες και την ψηφιακή παρακολούθηση στο επίκεντρο της πρόληψης και της προστασίας. Αποκτούμε εργαλεία που μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε τον κίνδυνο έγκαιρα και να παρεμβαίνουμε πιο άμεσα και αποτελεσματικά. Η Κοιλάδα των Πεταλούδων είναι μια μοναδική περιοχή και κομμάτι της ταυτότητας της Ρόδου, φιλοξενώντας ένα ξεχωριστό παγκόσμιο οικοσύστημα. Η προστασία της είναι καθήκον μας.

Αυτό το σύστημα αποκτά τη πραγματική του αξία στα χέρια των ανθρώπων στην πρώτη γραμμή, των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντών. Οι εθελοντές στηρίζουν το νησί μας σε δύσκολες στιγμές και η προσφορά τους είναι ανεκτίμητη, όπως και η κινητοποίηση των τοπικών φορέων και της κοινωνίας της Ρόδου. Το “Smart Forest Ρόδος” έγινε πραγματικότητα χάρη στη δύναμη της συνεργασίας. Ευχαριστούμε τη Nova για την επένδυση στην ανθεκτικότητα του νησιού μας, παρέχοντας ένα σύγχρονο σύστημα πρόληψης και παρακολούθησης.

Επιπλέον, η παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Διευθυντή Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβεβαιώνει τη σημασία του έργου και τη στενή συνεργασία μας με την κεντρική διοίκηση για την προστασία του φυσικού πλούτου της Ρόδου. Αυτό το προηγμένο σύστημα, που έχει εγκατασταθεί στην Κοιλάδα των Πεταλούδων και έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, αποτελεί οδηγό για το μέλλον. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε το δίκτυο και σε άλλες κρίσιμες περιοχές του νησιού μας, συνεχίζοντας με σχέδιο και συστηματική εργασία για να προσφέρουμε στη Ρόδο και στους κατοίκους της την ασφάλεια και το μέλλον που τους αξίζει».

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθης Σταθόπουλος, δήλωσε: «Είμαι εδώ στη Ρόδο για να ευχαριστήσω εκ μέρους του ΥΠΕΝ και του Υπουργού κ. Παπασταύρου τη Nova για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση του έξυπνου συστήματος πρόληψης και διαχείρισης πυρκαγιών στην Κοιλάδα των Πεταλούδων, καθώς και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου, τον Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο κ. Κολιάδη για τον συντονισμό και την υποστήριξη.

Αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την έγκαιρη πρόβλεψη και παρέμβαση κατά των πυρκαγιών, που βρίσκονται στον “πυρήνα” αυτής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας “Smart Forest Ρόδος – ENGAGE AFD”, σε μια κρίσιμη προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000.

Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη αυτής της δύσκολης αποστολής. Η κλιματική κρίση απαιτεί την εντατικοποίηση προληπτικών πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως η παρούσα, καθώς και πολλές άλλες που υλοποιούμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ενδεικτικά, τα προγράμματα AntiNero που εκτελούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας περιλαμβάνουν τη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών, καθώς και την πρωτοβουλία με πόρους ύψους 30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων γύρω από οικισμούς κοντά σε δασικές περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Ευχαριστούμε ξανά!

Ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικών Εκτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελος Γκουντούφας, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Nova τα τελευταία χρόνια έχει καλύψει διάφορες αλλά αλληλένδετες πτυχές της δασικής πολιτικής με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ξεκινώντας από έργα αποκατάστασης σε εμβληματικά δασικά οικοσυστήματα που έχουν πληγεί από δασικές πυρκαγιές, όπως στη Δαδιά Έβρου, στη Ρόδο και στην Πεντέλη, τώρα προχωράμε σε καινοτόμες εφαρμογές πρόληψης σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Είναι σαφές ότι η αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί επενδύσεις στην πρόληψη, με έμφαση στην ενεργητική διαχείριση των δασών μας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και ισχυρές συνεργασίες.

Πρέπει να ξεφύγουμε από αποσπασματικές παρεμβάσεις και να στραφούμε σε ολοκληρωμένη αειφορική διαχείριση, με έγκαιρη ανίχνευση του κινδύνου, γρήγορη αντίδραση, συντονισμένη καταστολή και αποτελεσματική αποκατάσταση όπου απαιτείται. Ευχαριστώ και πάλι τη Nova για την εμπιστοσύνη της σε αυτή την προσέγγιση, που την υλοποιεί για άλλη μια φορά».

Ο CEO της Nova ICT, αναδόχου του έργου, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, επισήμανε: «Η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Με την παράδοση του συστήματος στον Δήμο Ρόδου, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης κατά των πυρκαγιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».

Μέσω της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας και της συνεργασίας, η Nova συμβάλλει στην προστασία της φυσικής κληρονομιάς της χώρας και στη δημιουργία θετικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος.

Η δέσμευση αυτή για βιώσιμη ανάπτυξη αναγνωρίστηκε το 2026 από την EcoVadis, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης βιωσιμότητας, με τη Nova να κατατάσσεται στο Top 13% των εταιρειών τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και στο Top 10% του κλάδου για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τελετή παράδοσης του έργου «Smart Forest Ρόδος» εδώ.