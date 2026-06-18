Pharmathen: Σοβαρά προβλήματα και μηδενισμός αποτίμησης από την Partners Group

Ένα από τα πιο σημαντικά success stories της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.

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Η Pharmathen, μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές της BC Partners στην Ελλάδα το 2015, με τίμημα 475 εκατ. ευρώ, από την οικογένεια Κάτσου, επωφελήθηκε από μια κερδοφόρα μεταβίβαση έξι χρόνια αργότερα στην Partners Group «για λογαριασμό πελατών της», με αποτίμηση επιχειρησιακής αξίας (Enterprise Value) περίπου 1,6 δισ. ευρώ.

Σήμερα, ύστερα από πέντε χρόνια υπό νέα ιδιοκτησία, η κατάσταση είναι δραματικά διαφορετική, καθώς νέα προβλήματα προστέθηκαν στα ήδη καταγεγραμμένα στην οικονομική κατάσταση του 2024.

Η μονάδα της Pharmathen International στη Σάπες Ροδόπης έχει τεθεί σε κατάσταση «import alert» από την αμερικανική FDA, με αποτέλεσμα οι επενδυτικές μονάδες της Partners Group να έχουν μηδενίσει την αξία της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Η σημασία της τελευταίας εξέλιξης είναι μεγάλη, καθώς προέρχεται από τα επενδυτικά σχήματα που ελέγχουν τη Pharmathen. Η Φαρματέν ΑΒΕΕ ελέγχεται από το private equity Partners Group μέσω της Pharmathen Midco 2 Sarl, που ελέγχει τη Pharmathen International και την CBL Πάτρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Partners Group Private Equity Ltd, η Pharmathen έχει τεθεί σε FDA import alert, γεγονός που περιορίζει την τροφοδοσία στην αγορά των ΗΠΑ.

Καθώς το fund εκτιμά ότι η επιχειρηματική αξία της εταιρείας είναι απίθανο να καλύψει το υφιστάμενο χρέος, προχώρησε στη μηδενικοποίηση της αξίας της συμμετοχής του.

Η ίδια διαδικασία εμφανίζεται και στο μηνιαίο report του Partners Group Global Value SICAV για τον Απρίλιο του 2026, όπου η Pharmathen αναφέρεται ως επένδυση που επηρεάστηκε από το FDA import alert, οδηγώντας στη μηδενική αποτίμηση λόγω της εκτιμώμενης αξίας που δεν επαρκεί για την κάλυψη των χρεών.

Η διατύπωση αυτή έχει βαρύνουσα σημασία. Δεν υποδηλώνει ότι έχει συντελεστεί αλλαγή ελέγχου ή ότι η Pharmathen έχει περάσει επισήμως στους δανειστές, αλλά δείχνει ότι, σύμφωνα με τις αποτιμήσεις της πλευράς του ελέγχοντος μετόχου, οι κοινές μετοχές της εταιρείας αποτιμώνται σε μηδενική αξία.

Αυτό μεταφέρει το βάρος στους πιστωτές, που περιλαμβάνουν τον ελέγχοντα μέτοχο και ελληνικές και ξένες τράπεζες, όπως η Goldman Sachs και η γνωστή στην Ελλάδα CVC.

Σύμφωνα με πηγές από ελληνικές τράπεζες, αναμένεται ενδιαφέρον από αυτά τα δύο μεγάλα ονόματα, παρά τις τρέχουσες δυσκολίες της εταιρείας, δεδομένου ότι έχουν ήδη σημαντικές επενδύσεις σε άλλες φαρμακευτικές εταιρείες.

Αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το αρχικό υψηλό τίμημα και τις επενδύσεις, η Partners προχώρησε σε νέα «ένεση κεφαλαίων» ύψους 130 εκατ. ευρώ προς την Pharmathen τον Νοέμβριο του 2025 για την αντιμετώπιση προηγούμενων προβλημάτων, όπως είχε καταγράψει το Euro2day.gr από τον Ιούλιο του 2025.

Φαίνεται όμως ότι η κίνηση αυτή δεν είχε επιτυχία.

Όσον αφορά την άποψη της εταιρείας, σε επικοινωνία της με έναν από τους συντάκτες του ρεπορτάζ, περιορίστηκε στη δήλωση «η Pharmathen δεν τοποθετείται επί εσωτερικών διαδικασιών των μετόχων της».

Ιστορικό εμπλοκής με την FDA

Τέλη Οκτωβρίου 2025, η FDA, μετά από επιτόπιο έλεγχο στο εργοστάσιο της εταιρείας στις Σάπες, διαπίστωσε σημαντικές παραλείψεις.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της παραγωγής και την επίδραση στο εργοστάσιο της Pharmathen στην Πάτρα, αφού από εκεί προμηθεύονται δραστικές ουσίες για τη μονάδα στις Σάπες. Η μόνη μονάδα που δεν επηρεάστηκε ήταν αυτή της Παλλήνης, όπου παράγονται τα στερεά φάρμακα.

Μετά την αρνητική αξιολόγηση από την FDA, η Pharmathen ξεκίνησε τις διαδικασίες αποκατάστασης όλων των παραλείψεων που διαπιστώθηκαν από τον αμερικανικό οργανισμό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η παραγωγή του πρώτου ενέσιμου φαρμάκου αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το import alert της FDA είναι μηχανισμός που επιτρέπει στις αμερικανικές αρχές να μπλοκάρουν προϊόντα στα σύνορα χωρίς απαραίτητο φυσικό έλεγχο κάθε παρτίδας, όταν εντοπίζονται σοβαρές παραβάσεις συμμόρφωσης.

Στην περίπτωση της Pharmathen International, η FDA αναφέρει πως η μονάδα στις Σάπες επιθεωρήθηκε και βρέθηκαν σημαντικές παραβάσεις των κανόνων καλής παραγωγικής πρακτικής, καθώς και αδυναμίες στα συστήματα ελέγχου και τεκμηρίωσης.

Σημαντικό είναι ότι η FDA έθεσε όλα τα φάρμακα και τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για εισαγωγή στις ΗΠΑ από τη συγκεκριμένη μονάδα σε Import Alert από τις 23 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μπορεί να παρακρατήσει εγκρίσεις νέων αιτήσεων που δηλώνουν τη Pharmathen International ως παραγωγό, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η συμμόρφωση.

Αυτή η κατάσταση έχει σαφώς πλήξει τα μεγέθη της εταιρείας που είναι κυρίως εξαγωγική (περίπου το 95% των πωλήσεων) και έχει επηρεάσει τη φήμη της στην αγορά των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η Pharmathen ξεκίνησε να μειώνει τις δαπάνες της.

Ενώ στα τέλη του 2025 το προσωπικό της ήταν 1.800 άτομα (συμπεριλαμβανομένων τριών μονάδων παραγωγής), σήμερα, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, το προσωπικό έχει μειωθεί στα 1.600 άτομα μέσω προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης – και ενδεχομένως θα ακολουθήσουν περαιτέρω μειώσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η εταιρεία προωθεί την αναδιαμόρφωση της λειτουργίας και του εργοστασίου προκειμένου να εστιάσει όχι μόνο στην αγορά των ΗΠΑ αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Δανεισμός και προοπτικές ανάκαμψης

Η κατάσταση το 2024 προμήνυε το μέλλον. Η Φαρματέν ΑΒΕΕ κατέγραψε ζημιές 38,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 23,7 εκατ. ευρώ το 2023. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά περίπου 21%, στα 250,4 εκατ. ευρώ από 317,1 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη υποχώρησαν κατά 57%, φτάνοντας τα 46,3 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία παρουσίασε ζημιές σε επίπεδο EBITDA ύψους 6,2 εκατ. ευρώ.

Ένα επιπλέον πρόβλημα ήταν η κεφαλαιακή δομή που αποτυπώθηκε στις οικονομικές καταστάσεις του 2024. (σ.σ. οι οικονομικές καταστάσεις για το 2025 δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη).

Ο συνολικός δανεισμός της Φαρματέν ΑΒΕΕ στο τέλος του έτους ανήλθε σε περίπου 324 εκατ. ευρώ, με τη σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA να επιδεινώνεται δραματικά, καθώς το EBITDA έγινε αρνητικό. Εν ολίγοις, το υψηλό χρέος συνοδεύτηκε από κατάρρευση της λειτουργικής κερδοφορίας, πιθανώς απαιτώντας επιπλέον κεφάλαια, στα οποία φαίνεται ότι προχώρησε η Partners Group το 2025.

Ωστόσο, η Pharmathen παραμένει μια σημαντική εταιρεία για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και πέρα από αυτήν. Διαθέτει διεθνές πελατολόγιο, τεχνογνωσία σε σύνθετες φαρμακευτικές μορφές, παραγωγική βάση και ιστορικά ισχυρή επένδυση σε R&D.

Αυτό υποδηλώνει ότι δεν θα λείψουν οι «μνηστήρες» για την αποκατάστασή της, εφόσον η Partners Group αποφασίσει να αποσυρθεί, κάτι που πολλοί στην αγορά αναμένουν. Πρώτοι υποψήφιοι, λόγω της θέσης τους ως δανειστών, αναφέρονται η Goldman Sachs και η CVC, σύμφωνα με παράγοντες που γνωρίζουν την κατάσταση.