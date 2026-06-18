S&P: Αναβάθμιση της ΔΕΗ σε «BB» με σταθερές προοπτικές ανάπτυξης

Η S&P προχώρησε στην αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας εκδότη και χρέους της ΔΕΗ σε «BB» από «BB-», ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης κεφαλαίου και του επενδυτικού σχεδίου της Επιχείρησης.

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Οι σταθερές προοπτικές υποδεικνύουν την πεποίθησή μας ότι η εταιρεία θα επιτύχει την υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδίου, διατηρώντας παράλληλα τον δείκτη κεφαλαίων από λειτουργικές δραστηριότητες προς χρέος (FFO to debt) πάνω από το 15% κατά την περίοδο 2026-2028. Επιπλέον, αναμένουμε ότι η εταιρεία θα έχει ολοκληρώσει την αποχώρησή της από την ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη έως το τέλος του 2026.

Το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕH για την περίοδο 2026-2030 περιλαμβάνει σημαντική αύξηση των αναπτυξιακών στόχων σε σύγκριση με το προηγούμενο σχέδιο 2026-2028 που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Η εταιρεία αύξησε τις προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) σε περίπου 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, από περίπου 10 δισ. ευρώ που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για την περίοδο 2026-2028, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, την απόσυρση μονάδων παραγωγής με ορυκτά καύσιμα και τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ΔΕH προγραμματίζει να επενδύει περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως, κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κέντρα δεδομένων και δίκτυα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε σύγκριση με περίπου 3,5 δισ. ευρώ ετησίως στο προηγούμενο σχέδιο.

Η ΔΕH στοχεύει να σχεδόν διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής σε σχέση με το 2025, φθάνοντας τα 24,3 γιγαβάτ (GW) έως το 2030, μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση, ευέλικτη παραγωγή, κέντρα δεδομένων και επέκταση σε νέες αγορές (η ΔΕΗ θα εισέλθει στην Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία).

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 53% των κεφαλαιουχικών δαπανών, ενώ οι επενδύσεις στα δίκτυα διανομής θα καλύπτουν περίπου το 19% των κεφαλαιουχικών δαπανών, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες στα κέρδη. Η εταιρεία δηλώνει ότι είναι σε πορεία πλήρους αποχώρησης από τη λιγνιτική παραγωγή έως το τέλος του 2026.

Πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων και η διαφοροποιημένη γεωγραφική παρουσία της εταιρείας θα μπορούσαν να ενισχύσουν το επιχειρηματικό της προφίλ κινδύνου με την πάροδο του χρόνου.

Η αξιολόγησή μας για την εταιρεία επωφελείται ακόμα από αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα, που αντικατοπτρίζει τη μέτρια πιθανότητα παροχής έκτακτης κρατικής στήριξης από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο κατέχει ποσοστό 33,4% στην επιχείρηση.

Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ, η ΔΕH εξασφάλισε 1,3 δισ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο διατήρησε το ποσοστό συμμετοχής του στο 33,4%. Αναμένουμε ότι η ΔΕH θα συνεχίσει να διατηρεί τη μέτρια πιθανότητα έκτακτης στήριξης από την ελληνική κυβέρνηση.

Επιπλέον, ο υφιστάμενος μειοψηφικός μέτοχος CVC εισέφερε 1,2 δισ. ευρώ κεφαλαίου, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στη ΔΕH από 10,3% σε 17,2%. Η κεφαλαιακή εισφορά του CVC στην ΔΕΗ έχει τη μορφή καθαρών ιδίων κεφαλαίων.

Προβλέπουμε ότι η ΔΕH θα επιτύχει προσαρμοσμένα EBITDA περίπου 2,4 δισ.-2,5 δισ. ευρώ το 2026 και 2,5 δισ.-2,7 δισ. ευρώ το 2027.

Ενδέχεται να υποβαθμίσουμε την αξιολόγηση εάν η υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής καθυστερήσει σημαντικά ή εάν ο δείκτης FFO προς χρέος υποχωρήσει κάτω από το 15%. Μια υποβάθμιση της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα σε «BBB-» δεν θα επηρεάσει την αξιολόγησή μας για τη ΔΕΗ.