Space Hellas: Επίκεντρο οι ταυτοτικές λύσεις, η άμυνα και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η διοίκηση της Space Hellas αναφέρθηκε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης του ομίλου.

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Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανασκόπηση του έργου των ταυτοτήτων, η διοίκηση δήλωσε: «Ναι, βεβαίως. Είναι ένας από τους σημαντικούς διαγωνισμούς που έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις. Τώρα το προσεγγίζουμε μέσω συνεργασιών. Η προθεσμία είναι κοντινή και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη γενική συνέλευση, ο διαγωνισμός βρίσκεται στην φάση κατά την οποία οι συμμετοχές καταθέτουν την ένωση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές θα καθοριστούν στην επόμενη φάση, όπου θα διεξαχθεί διάλογος μεταξύ των συμμετεχουσών εταιρειών, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς. «Είναι σε δύο φάσεις. Προετοιμαζόμαστε», ανέφερε η διοίκηση.

Για τα έργα που αναμένονται στο άμεσο μέλλον, η διοίκηση υπογράμμισε ότι υπάρχουν διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για μεγάλους δημόσιους οργανισμούς. Επίσης, επισήμανε ότι τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά αναμένονται να σχετίζονται με τη συνέχιση του εκσυγχρονισμού της κεντρικής κρατικής υποδομής. Οι τομείς που θα περιλαμβάνουν νέα έργα είναι η υγεία, η ενσωμάτωση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο καθώς και η άμυνα.

Ευκαιρίες στον τομέα της άμυνας

Η διοίκηση αναφέρθηκε ειδικά στον τομέα της άμυνας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αναμένονται σημαντικά κονδύλια τα επόμενα χρόνια.

«Τα πρώτα έργα που έχουμε καταθέσει είναι στο ΕΛΚΑΚ. Έχουμε συμμετάσχει σε δύο έργα. Το ένα σχετίζεται με την κυβερνοασφάλεια των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και το άλλο αφορά τεχνολογίες mobile 5G, οι οποίες έχουν αμυντική και εμπορική χρήση», ανέφερε η διοίκηση της Space Hellas.

«Αναμένουμε αποτελέσματα από αυτά τα δύο έργα και παράλληλα υπάρχει το SAFE, το οποίο απαιτεί συμμετοχή ελληνικών εταιρειών. Επιπλέον, υπάρχουν τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, όπου το 25% αυτών των κονδυλίων θα κατευθυνθεί προς ελληνικές εταιρείες, ιδιαίτερα στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού, της κατασκευής συστημάτων και τμήματος της μετέπειτα συντήρησής τους», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Ιωάννης Μερτζάνης, δήλωσε ότι «όλα αυτά τα χρόνια, η Space Hellas έχει εξελιχθεί από απλά δίκτυα σε system integration με ποικιλία τεχνολογιών, συμμετέχοντας σε όλες τις επενδύσεις που απαιτούνταν καθώς η τεχνολογία εξελισσόταν και φυσικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό μεγάλων εταιρειών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η επόμενη εποχή είναι η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, και εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει τα βήματά μας».

«Η Space Hellas προσφέρει αυτή τη στιγμή ένα ευρύ portfolio λύσεων στον τομέα του ICT, περιλαμβάνοντας φυσική ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη στρατηγική του ομίλου, ο κ. Μερτζάνης τόνισε τη μακροχρόνια της φύση, τονίζοντας ότι «το 2025 έχουμε θέσει μια σειρά στόχων, ένας εξ αυτών είναι να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στην αγορά, όχι με σκοπό τη συνεχή αύξηση εσόδων, αλλά με στόχο να επικεντρωθούμε σε σημαντικά έργα στα οποία η Space Hellas έχει προστιθέμενη αξία και μπορεί να υλοποιήσει με δικές της δυνάμεις και ασφάλεια».

Από την άλλη πλευρά, ο CFO της εταιρείας, Ιωάννης Δουλαβέρης, δήλωσε ότι «θα μειωθούν τα δάνεια και το κυκλοφορούν ενεργητικό θα τείνει σε μείωση, δημιουργώντας θετικές ταμειακές ροές που θα κατευθυνθούν σε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, με σκοπό να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα και να μειώσουν τον χρηματοοικονομικό και γενικότερο κίνδυνο της εταιρείας, επιτυγχάνοντας μικρότερη μόχλευση».

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, το ανεκτέλεστο αγγίζει περίπου 130 εκατ. ευρώ.

Οικονομικά στοιχεία για το 2025 και στόχος για το 2026

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2025 ανήλθε σε € 152,9 εκ., σε σύγκριση με € 155,2 εκ. το 2024, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 1,5% σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχει δημοσιεύσει η εταιρεία.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 18,3 εκ. το 2025, σε σχέση με € 18,2 εκ. το 2024. Τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 70% και ανήλθαν σε € 3,1 εκ. το 2025, σε σύγκριση με € 1,8 εκ. το 2024.

Η διοίκηση ανέφερε κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης ότι η τάση για το 2026 είναι το EBITDA να διατηρηθεί και να αυξηθεί, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού pipeline πωλήσεων για το 2027 και το 2028.