wall-street:-Αλλαγή-κλίματος-με-ώθηση-από-το-ράλι-της-intel-και-τη-συμφωνία-ΗΠΑ-Ιράν

Στα «πράσινα» άνοιξε την Πέμπτη (18/6) η Wall Street, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να ανακάμψουν μετά την ένδειξη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ότι υπάρχει πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων μέσα στη χρονιά, γεγονός που είχε προκαλέσει μαζικές πωλήσεις μετοχών στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Dow Jones κινείται στις 51.815,77 μονάδες με άνοδο 0,63%, ο Nasdaq «παίζει» στις 26.205,35 μονάδες με κέρδη 0,71% και ο S&P 500 κυμαίνεται στις 7.473,72 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξη του 0,79%.

Στις μετοχές, την «κούρσα» στον κλάδο των ημιαγωγών οδηγεί η Intel με άνοδο μεγαλύτερη του 10% αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί με την Apple για τον σχεδιασμό τσιπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κέρδη καταγράφουν, επίσης, και άλλες μετοχές του κλάδου όπως η Nvidia και Micron Technology.

Ανοδικά κινείται και ο δείκτης Russell 2000, με κέρδη κοντά στο +1,4%, δείχνοντας πως οι μικρότερες εισηγμένες βρίσκονται σε ανοδική τροχιά και πως οι traders έχουν επιστρέψει με διάθεση ρίσκου, μετά τις ανησυχίες που πυροδότησε το ΔΣ της Fed σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

«Η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, αλλά χάλασε το κλίμα με ένα σαφώς πιο επιθετικό dot plot. Ο υψηλός πληθωρισμός καθιστά αυτή τη στάση κατανοητή, όμως η επιτροπή απέχει πολύ από το να είναι ενωμένη, καθώς μόνο περίπου οι μισοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να προβλέπουν αυξήσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στη χρονιά», δήλωσε ο Sonu Varghese, επικεφαλής μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της Carson Group.

«Το σημαντικότερο σημείο είναι ότι η νομισματική πολιτική εξακολουθεί να φαίνεται χαλαρή για μια οικονομία, όπου ο πληθωρισμός παραμένει πρόβλημα και η αγορά εργασίας δείχνει να σταθεροποιείται», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στη βελτίωση του κλίματος στη Wall Street βοήθησε, ακόμη, και η υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ Τραμπ και Πεζεσκιάν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επεκτείνοντας την κατάπαυση του πυρός κατά 60 ημέρες με σκοπό την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή απομάκρυνε άμεσα τον κίνδυνο νέων αναταραχών στην ενεργειακή τροφοδοσία.

Μάλιστα, ήδη τα 4 πρώτα υπερδεξαμενόπλοια, μεταφέροντας περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, άρχισαν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, με το μνημόνιο συνεργασίας να προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας εντός 30 ημερών.