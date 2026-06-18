Yalco: Αυξάνει το ποσοστό της στην Yalco Trading μετά από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με παραίτηση της Tethys

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο-Βιομηχανία Γυαλικών και Ειδών Οικιακής Χρήσης» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με μια τροποποίηση στη μετοχική σύνθεση της θυγατρικής της, YALCO TRADING, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού, με έδρα την οδό Ανδρέα Μεταξά 9, 14564 Κηφισιά, και Γ.Ε.ΜΗ. 180653701000 και ΑΦΜ 996433250.

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Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την αλλαγή στη δομή του μετοχικού κεφαλαίου της YALCO TRADING ως εξής:

1. Η YALCO TRADING θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπου θα υπάρξει παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης του μετόχου TETHYS EQUITY LIMITED, ώστε μόνο η Εταιρεία να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη για κεφαλαιοδότηση της YALCO Trading και να υποστηριχθεί ο επιχειρηματικός της σχεδιασμός.

2. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που ανέρχονταν μέχρι τώρα σε έξι εκατομμύρια ευρώ (6.000.000€), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης, θα αυξηθεί στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (6.533.334€), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (6.533.334) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης. Οι πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (533.334) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές θα εκδοθούν με τιμή διάθεσης περίπου εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών και τεσσάρων χιλιοστών του λεπτού του ευρώ (9,37499€) ανά μετοχή, με ποσό ενός ευρώ (1,00€) ανά μετοχή να αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία και το υπόλοιπο να αντιπροσωπεύει τη διαφορά υπέρ το άρτιο.

3. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε μετρητά και η προθεσμία κάλυψης ορίζεται από 14 ημέρες έως 4 μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρά 2 Ν. 4548/2018.

4. Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία, κατόπιν της παραίτησης του Tethys από το δικαίωμα προτίμησής του. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, η Εταιρεία θα κατέχει τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εννενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τέσσερις (3.593.334) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου πενήντα πέντε τοις εκατό (55,000004%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το Tethys θα διατηρήσει δυο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες (2.940.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστης, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου σαράντα πέντε τοις εκατό (44,999996%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.