«Άρχισαν-τα-όργανα»-για-το-Πολυετές-Δημοσιονομικό-Πλαίσιο:-«Να-μειωθούν-τα-ποσά»,-ζητά-ο-Μερτς

Καθώς ξεκινούν οι τεταμένες συζητήσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, ο καγκελάριος της πλουσιότερης χώρας της Ένωσης κατέστησε σαφές ένα πράγμα: «Τα ποσά πρέπει να μειωθούν», απαντώντας στο προτεινόμενο σχέδιο δαπανών ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

«Η πρόταση που βρίσκεται επί του παρόντος στο τραπέζι είναι σαφώς υπερβολικά υψηλή. Τα ποσά πρέπει να μειωθούν», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς.

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«Και πρέπει επίσης να εξετάσουμε τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι μπορούμε να δαπανήσουμε μόνο τα χρήματα που διαθέτουμε πραγματικά. Και θα επαναλάβω σήμερα, για άλλη μια φορά, το αίτημά μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην προχωρήσουμε προς αύξηση του χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και γι’ αυτό η γερμανική θέση σε αυτό το θέμα είναι πολύ σαφής.»