Ανεργία:-Μείωση-10,8%-και-ιστορικό-χαμηλό-τον-Μάιο-στους-εγγεγραμμένους-στη-ΔΥΠΑ

Σε 660.682 άτομα ανήλθε τον φετινό Μάιο το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αυτό σημαίνει μείωση κατά 80.324 άτομα (-10,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάιο 2025 και μείωση κατά 76.943 άτομα (-10,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο 2026.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Όπως σημειώνεται από τη ΔΥΠΑ, πρόκειται για ιστορικό χαμηλό του αριθμού εγγεγραμμένων τον Μάιο.

«Η σύγκριση από Μάιο σε Μάιο αναδεικνύει το μέγεθος της τρέχουσας πτώσης. Ο Μάιος του 2026 σημείωσε τη σοβαρότερη ετήσια υποχώρηση των τελευταίων ετών, ρίχνοντας τον συνολικό αριθμό στο ιστορικό χαμηλό των 660.682 ατόμων (ποσοστιαία μεταβολή -10,8%)», αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση.

Από τα 660.682 άτομα, τα 373.042 (ποσοστό 56,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 287.640 (ποσοστό 43,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 218.698 άτομα (ποσοστό 33,1%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 441.984 άτομα (ποσοστό 66,9% ).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 185.722 άτομα (ποσοστό 28,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 315.685 άτομα (ποσοστό 47,8%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 226.352 άτομα (ποσοστό 34,3%) και 134.219 άτομα (ποσοστό 20,3%) αντίστοιχα.

Οι επιδοτούμενοι

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Μάιο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 110.856 άτομα, από τα οποία οι 94.560 (ποσοστό 85,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 16.296 (ποσοστό 14,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Μάιο 2026, ανήλθε σε 110.856 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15.877 άτομα (-12,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάιο 2025 και μείωση κατά 51.626 άτομα (-31,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο 2026.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 47.413 (ποσοστό 42,8%) και οι γυναίκες σε 63.443 (ποσοστό 57,2%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 90.876 (ποσοστό 82%) είναι κοινοί, 1.939 (ποσοστό 1,7%) είναι οικοδόμοι, 16.296 (ποσοστό 14,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.392 (ποσοστό 1,3%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 285 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 68 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.