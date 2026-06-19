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    «Άλμα»-23%-του-κύκλου-εργασιών-στη-βιομηχανία-τον-Απρίλιο-του-2026
    «Άλμα» 23% του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο του 2026

    Αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Απρίλιο του 2026

    By Updated: Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Αύξηση 23% παρουσίασε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων και εξωτερικών αγορών) τον Απρίλιο του 2026, συγκριτικά με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, σε αντίθεση με τη μείωση 9,4% που καταγράφηκε κατά τη σύγκριση του 2025 με το 2024.

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    Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε από:

    1. Τις αλλαγές στους δείκτες των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

    • Αύξηση 23,3% στον δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.
    • Αύξηση 1,1% στον δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

    2. Τις μεταβολές στους δείκτες των επιμέρους αγορών:

    • Αύξηση 59,2% στον δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.
    • Αύξηση 5,1% στον δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

    Επιπλέον, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,1% τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026.

    *Δείτε το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

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