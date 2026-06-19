Αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Απρίλιο του 2026

Αύξηση 23% παρουσίασε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων και εξωτερικών αγορών) τον Απρίλιο του 2026, συγκριτικά με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, σε αντίθεση με τη μείωση 9,4% που καταγράφηκε κατά τη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε από:

1. Τις αλλαγές στους δείκτες των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση 23,3% στον δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης .

. Αύξηση 1,1% στον δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

2. Τις μεταβολές στους δείκτες των επιμέρους αγορών:

Αύξηση 59,2% στον δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

αγοράς. Αύξηση 5,1% στον δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

Επιπλέον, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,1% τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026.

*Δείτε το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.