Διπλή επενδυτική πρωτοβουλία του Σωκράτη Κόκκαλη στα Κουφονήσια

Τα δύο τουριστικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 55 εκατ. ευρώ, που έχει προγραμματίσει η Intradevelopment του ομίλου Κόκκαλη στα Κουφονήσια, προχωρούν προς υλοποίηση, έπειτα από τις αποφάσεις του υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για την ολοκλήρωση των έργων, θέτοντας ωστόσο μια σειρά από προϋποθέσεις.

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Η πρώτη απόφαση αφορά την ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή «Αμμούδα» στο Άνω Κουφονήσι από την Koufonisia Hotel & Resort A.E., στην οποία η Intracom κατέχει το 71% των μετοχών ως πλειοψηφικός μέτοχος.

Το έργο, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου καταλύματος με 63 κλίνες, συνοδευόμενο από υπόγειο και την κοπή πέντε δέντρων σε οικόπεδο της Koufonisia Hotel & Resort A.E.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις εκσκαφές είναι η αρχαιολογική επίβλεψη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Η έγκριση αυτή συνοδεύεται από διάφορες τροποποιήσεις στη μελέτη. Έτσι, μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων και ανεξάρτητων πέργκολων, λόγω αύξησης του οπτικού και δομικού όγκου του συγκροτήματος. Επίσης, απαιτείται αναπροσαρμογή της χωροθέτησης των κτιρίων ώστε να τηρούνται οι κανονισμοί ύψους του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, και απορρίπτεται η χρήση ορισμένων υλικών στις όψεις ως μη συμβατά με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Κυκλάδων.

Η δεύτερη έγκριση αφορά το αίτημα της ίδιας εταιρείας, της οποίας διευθύνων σύμβουλος είναι ο Σωτήρης Μπακαγιάννης, για την ανακαίνιση και επέκταση υπάρχοντος ξενοδοχειακού καταλύματος. Το έργο αφορά το Koufonisia Hotel & Resort που απέκτησε ο όμιλος στο Άνω Κουφονήσι, με σκοπό την πλήρη αναβάθμιση και σταδιακή μετατροπή του σε 5 αστέρων.

Το συγκεκριμένο κατάλυμα, με συνολική δυναμικότητα 100 κλινών, βρίσκεται στην περιοχή «Άγιος Γεώργιος» στο Άνω Κουφονήσι. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπόγειες εγκαταστάσεις και μικρές παρεμβάσεις στο υπάρχον τοπίο.

Η έγκριση αυτή συνοδεύεται από αυστηρούς όρους που προκύπτουν από την αρχαιολογική νομοθεσία. Οι εκσκαφές θα πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, με υποχρέωση άμεσης διακοπής εργασιών σε περίπτωση ανακάλυψης αρχαιοτήτων και διενέργειας σωστικών ανασκαφών. Επιπλέον, τίθενται σημαντικοί περιορισμοί στη μελέτη, καθώς απαγορεύεται η κατασκευή πισινών λόγω του ξηρού χαρακτήρα της περιοχής, καθώς και υπόγειες κατασκευές εκτός του κτιρίου, ενώ αίθρια και ανοικτά κλιμακοστάσια κρίνεται ότι δεν συνάδουν με την τοπική αρχιτεκτονική ταυτότητα.

Επιπλέον, περιορίζεται η έκταση για τις πέργκολες και τους ημιυπαίθριους χώρους, ώστε να μην ξεπερνούν ή «ανταγωνίζονται» τον όγκο των κτιρίων. Η εταιρεία καλείται να υποβάλει εκ νέου την τελική μελέτη στη διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για έλεγχο και έγκριση.

Σημαντική παρουσία

Στον τομέα του τουρισμού, εκτός από τις επενδύσεις στα Κουφονήσια, η Intradevelopment διαθέτει χαρτοφυλάκιο με τέσσερις μονάδες: το Kalo Livadi Hotel + Villas και το Branco στη Μύκονο, καθώς και τα Met34 και Κολοκοτρώνη 3-5 στην Αθήνα.

Επιπλέον, ο όμιλος Κόκκαλη σχεδιάζει την κατασκευή ενός ξενοδοχείου 3 αστέρων με 350 κλίνες περίπου, το οποίο θα προορίζεται για την στήριξη του προσωπικού.

Παράλληλα, έχει δραστηριότητα στον τομέα της φιλοξενίας μέσω της συμμετοχής του στη Regency Entertainment, σε συνεργασία με τη Λάμψα. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει στο εμβληματικό έργο Voria, με προϋπολογισμό περίπου 380 εκατ. ευρώ, που προβλέπει τη μετεγκατάσταση του καζίνο Mont Parnes από την Πάρνηθα στο Μαρούσι και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συγκροτήματος ψυχαγωγίας και φιλοξενίας.

Θυμίζουμε ότι η Intracom έχει συνάψει στρατηγική συμφωνία με την ΤΕΜΕΣ και τη Litti Enterprises για την αναμόρφωση της Ακτής Β’ Βούλας, με επένδυση ύψους 15 εκατ. ευρώ.